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她穿無牌洞洞鞋出門！學生譏笑「穿盜版Crocs」很丟臉：買不起嗎

▲Crocs。（圖／品牌提供）

▲Crocs的洞洞鞋非常有名。圖與本文無關。（圖／品牌提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

Crocs（卡駱馳）的「洞洞鞋」在近期再度流行了起來，近日有女網友發文表示，她穿著沒有牌子的洞洞鞋出門時，竟被國、高中生嘲笑，說她穿盜版的鞋子，聞言，她感到氣憤又難過，為什麼一定要穿最紅的大牌？貼文曝光後，引發底下網友熱議。

女網友在Dcard上，以「洞洞鞋只有Crocs嗎」為標題發文，提到她日前穿著沒牌子的洞洞鞋出門，怎料吃飯時，就聽到隔壁桌的國、高中生大聲聊天，甚至拿手機錄影片，且畫面就是她的鞋子。看到當下，她內心感到錯愕，但因為不是很確定對方是不小心還是有意，所以起初其實沒有想太多。

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只是幾分鐘過後，原PO就聽到隔壁桌不斷重複「盜版」2字，甚至還有人嘲諷她怎麼敢穿盜版出門、是不是買不起？這席話也讓她確定自己就是他人口中的主角。

▲Crocs。（圖／品牌提供）

事後原PO不禁求問，現在出門一定要穿有牌的鞋子嗎？她也覺得盜版很不好，但她的鞋並沒有印品牌，她當然覺得那是沒牌子的鞋。她對此實在感到不解，為什麼出門一定要穿流行的大牌？這些穿著Crocs的學生是連穿鞋子都能穿出優越感了嗎？

貼文一出，底下網友紛紛回應，「一群沒賺錢能力的國高中生到底有什麼資格去說別人窮啊？他們自己才是靠人吃穿的小弱弱欸」、「天哪好無聊，這很像之前耳機用AirPods用出優越感一樣」、「畢竟他們也只知道Crocs」、「一群只會跟風的，10幾年前洞洞鞋剛出怎麼不買」。不過也有網友認為，「不論是否有專利，其他後續上市的相似鞋款應該都算是仿冒品吧」。

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