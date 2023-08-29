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勸抽脂豐胸當開幕廣告…麻藥過量害死女員工　診所4人判刑還要賠償

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲應徵諮詢師被說服抽脂豐胸「當診所招牌」，女子卻因麻醉過量慘死，4名醫師遭判刑求償。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／台北報導

台北市陸姓女子2013年間應徵尚未開幕的醫美診所擔任美容諮詢師，但診所池姓醫師勸說女子接受抽脂、豐胸，未來可成為「診所的宣傳門面」，結果池男卻注射過量麻醉藥物，導致女子癲癇、缺氧性腦病變，最後休克死亡。最高法院審後將池男與診所的林姓醫師分別判刑2年10月、2年6月定讞，台北地檢署也向池、林在內相關4人追討犯罪補償金，法院判賠59萬2673元。

回顧案情，林姓醫師2013年間與人合夥，籌組「微笑國際診所」，其中一名合夥人池姓男子，沒有醫師執照，先前為販賣醫療器材的業務人員。診所開幕前2個月開始對外招募工作人員，當時28歲的陸姓女子，前來應徵擔任美容諮詢師。

池男鼓吹女子「可成為診所的宣傳門面，並在客人諮詢時以親身經歷解說、將來開分店時成為區長」，希望女子能接受自體抽脂豐胸手術，女子心動簽下手術同意書。手術於2013年6月間進行，當時由診所主要的林姓醫師，帶著另外2名醫師、池男等4人進行手術。一開始由池男施打麻醉藥劑，手術下午5時40分開始，到晚間9時40分抽脂完畢。

接著再施打麻醉藥，要進行回填豐胸手術時，池男卻沒注意施打劑量已超過合理範圍，女子5分鐘後出現抽筋、全身躁動吼叫癲癇之症狀；10分鐘後突然起身、無法配合。醫師等人眼見情況危急，但因診所還沒開幕、並未準備完整急救器材，眾人只能進行按摩、給予糖水等物理性紓解手段，直到20分鐘後才請人打電話給119。但救護人員趕到現場時，女子已經全身抽搐、生命垂危，昏迷指數為5，送醫救治1個月後，因缺氧性腦症併發肺炎致神經敗血性休克死亡。

檢方對林姓醫師、池姓男子提起公訴，一二審均認定2人有罪，分別判刑2年與2年2月，案經撤銷發回後，更一審更加重改判2年6月、2年10月。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。此外，被害人家屬也起訴求償，一二審均判決2人須連帶賠償337萬餘元，更一審則改判賠178萬餘元。

而檢方為女子母親申請犯罪被害人補償金，獲賠77萬8175元後，也提民事求償向池、林等共在場4人求償，而法院扣除他案已賠償的金額後，判4人須再賠59萬2673元給地檢署，全案仍可上訴。

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