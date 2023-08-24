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單親父留3歲女在家墜樓亡！前妻開庭痛哭求重判…1原因獲緩刑

▲▼快訊／台北女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」查看嚇傻 。（圖／記記者黃彥傑攝）

▲北市大同區1名曹姓單親父親出門參加社區會議，將3歲女兒獨自留在家，女童不慎從房間墜落人行道死亡。（圖／記記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區1名30多歲曹姓單親父親，出門參加社區會議，獨自將3歲大女兒留在家睡覺，女童起床後找不到爸爸，爬上房間窗戶隨後掉落在人行道上，因出血性休克死亡，被依法起訴。法院開庭時，痛失愛女的母親，泣不成聲求法官重判前夫。士林地院日前審結，依過失致死罪處有期徒刑6月，緩刑5年，須賠償140萬給前妻。

從事工程師曹姓男子與妻子去年間離婚，獨自撫養3歲大女兒。今年4月25日晚間6時許左右，他從幼稚園將女兒接回大同區住家，同日晚間7時40分許，將女兒獨留在家出門參加社區會議。

同日晚間8時許，女童因找不到父親，直接爬上房間窗戶，隨後從住家7樓跌落到人行道，保全人員見女童墜樓後趕緊報警，曹父卻發現是愛女墜樓，當場嚇得不知所措。女童經送醫搶救，仍回天乏術，經檢察官相驗後簽分及曹男前妻提告，全案進入偵查，依過失致死罪將曹父起訴。

本月9日開庭時，曹男前妻到庭表示意見痛哭表示，因為前夫的疏失，導致她與愛女就此永別，希望能重判。

法官審酌曹男身為父親照顧年幼子女，本應多加注意、小心謹慎，竟因一時疏忽，將女兒獨自留在家中，造成墜樓死亡，使自己及女童母均痛失至親，及事後坦承犯行，已與前妻以140萬達成調解，堪認其已知錯，應能知所警惕，而無再犯之虞，判處有期徒刑6月，如易科罰金以1000元折算1日、緩刑5年。全案可上訴。

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