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「德東飆車王」撞行人釀1死2傷　威脅嗆法官：重判就安樂死我

記者黃宥寧／台北報導

北市天母號稱「德東飆車王」簡祥宇，去年3月18日高速駕車行經士東路與跟芝玉路2段口，撞飛正在過馬路的2名女高中生及66歲謝姓婦人，釀1死2傷被起訴。今（17日）士院開審理庭，簡男否認犯行，稱自己是這起事件「生還者」，更強調是3名路人突走出，讓他沒有時間反應煞車，最後更對法官撂話說「判重刑，我願簽安樂死」。

今法院行審理程序，造成吳、廖姓女高中生受傷及謝姓婦人死亡，簡男仍不認過失傷害、過失致死罪，主張駕駛人來不及反應，甚至當庭想教育法官「過失要件」。

▲▼北市士林區發生一起嚴重車禍，一輛自小客車高速衝撞行人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲北市士林區簡祥宇駕駛車輛高速撞上3名路人，釀1死2傷慘劇。（資料圖／記者黃彥傑攝）

審判長諭知整理證據能力，簡男對於警詢筆錄有意見說「我沒有反應時間」更稱，產生煞車痕前，有確認時速表，沒有超速行為，並且使用降檔煞車；審判長問「所以你主張你沒有超速行駛？」，簡理直氣壯回「對！我確實沒有超速」；審判長再問「你知道前面是行人穿越道嗎？」簡則說當時天色昏暗，沒有印象，再度強調謝姓婦人不是因為他才死。

論述時，蒞庭檢察官指出，案發地點是交叉路口，必須減速到隨時可煞停速度，被告違反規定，罪證明確，請依法判決；審判長問簡男有什麼辯解，不料簡男竟臨時提出5段影片作為新證據，請求當庭播放，對於他造成突襲，審判長看不下去質疑他的行為，但經雙方意見，仍准予播放。

▼簡祥宇每次出庭均穿同套衣褲。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 簡祥宇 。（圖／記者黃宥寧攝）

影片播放時，簡男站起來講解說，「當時行駛在路上時，斑馬線上沒行人，是行人突然走出來，交通局說時速破百，是不對！因為他與前車都保持距離，路面13.5公尺煞車痕，換算時數為45公里，有減速切確認沒行人，甚至還說「我寧願死，也不想撞他們」，更委屈稱「我只剩1秒，怎麼反應，我心裡真的很難過」。

簡男播放影片不斷委屈巴巴向大家表達，從100年拿到駕照，就一直禮讓行人，只有沒繫安全帶跟路邊違規停車，最後想播放過往禮讓行人影片試圖說服大家，脫序行徑也遭審判長制止說「請辯護人替你辯護」他則驕傲回「我說得比辯護人還好」。

簡男接著拿出手機，毫無情感唸出預備好稿子說，「我是這起事件生還者之一，身為一個證人要說實話，當時前方只有一台車，左彎車要禮讓直行車，這是連法規都要求」接著說，當時車前左方有人突出現「我深感驚訝，立刻閃避，相信每位都是第一次過馬路，過馬路都會左、右看」，更以「棒球」比喻說「投手、捕手，凸顯球的動態」，更抨擊交通局不該東拼西湊，讓人被重判進去關，沒死也被折磨到死，更抱怨說，「我方律師要我認罪，我覺得不公平。」

其辯護律師則無奈答「同被告所述，請鈞院參酌是否有反應時間不及情狀」，也解釋說，被告不是沒有誠意和解，是和解金額過鉅，謝姓婦人家屬提2千萬求償，被告無法負擔，提300萬含強制險，但強制險本來就是含在和解金內，過去有件酒駕致死案和解金為450萬，有4名繼承人共賠600萬，1名繼承人為230萬元，大家對和解金有落差；至於外界都以為他很有錢，事實是店面在貸款，發生事情後，也沒家人要理他。

▲▼ 簡祥宇 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲簡祥宇上回開庭為躲媒體，戴上頭套快步離開法院。（資料圖／記者黃宥寧攝）

女高中生家屬表示意見說，鑑定報告指出被告有超速，小孩經歷車禍傷害，只要天氣變化腳就疼痛，且腳也變形影響一輩子，更對生活帶來不便，建請從重量刑。

死者謝姓婦人的朱姓女兒哽咽說，「事發時，被告對失去唯一親人的我來說『誰叫他們往後閃躲，如果往前閃躲就不會撞到了』」且被告不斷強調自己不能被判公共危險，還一直質疑母親邊走路邊用手機，態度惡劣，希望能從重量刑。

家屬委任律師孫瑞蓮說，「人命是可以量化嗎？」被告故意飆車， 在地方公眾周知，更說出用車人的安全竟高於用路人，斥責態度惡劣前所未有，建請更改起訴法條，以刑法185條致人於死結果犯，從重量刑。

簡男最後陳述說，「士林分局新聞稿說我有違規紀錄，實際上是未繫安全帶、路邊停車」強調真的不是「德東飆車王」，事發後，走在外面都心驚膽顫，真的很難過；最後還對法官說請考量「全台」駕駛的用路安全，若真的被判重刑，願意簽安樂死，審判長聽完呵斥問「你是在威脅法官嗎，如果判你有罪是法官的錯嗎？」全案諭知下月21日上午10時宣判。

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