傳郭台銘45萬高薪聘黃士修　他曝郭董看重2能力：霸氣總裁口袋深合理

▲主流民意大聯盟的發言人黃士修。（圖／翻攝黃士修臉書）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布參選2024總統，並找來核能流言終結者創辦人黃士修擔任發言人兼連署總顧問。外傳郭以45萬元的月薪聘請黃。對此，民進黨團29日表示，黃士修當初以核養綠、核四公投連署能力很強，郭董看準擁核派年輕人理念相近，又有辦法撐起那麼大的連署能量，「霸氣總裁口袋深，多給錢合理啦！」

黃士修28日在臉書PO出擔任發言人消息，許多網友看完紛紛留言質問，倒底是多少錢才會讓黃願意出面。對此，黃士修則留言回應，「我要求的價碼，絕對超出任何人的想像」、「要買我的自由，代價很貴很貴，但能用不同籌碼支付」，但未詳細說明月薪為多少。

對於黃士修擔任高薪發言人傳言，民進黨團書記長莊瑞雄表示，霸氣總裁口袋深，多給錢合理啦！黃士修當初以核養綠、核四公投連署能力很強，當初要通過核四公投連署也不容易，郭董看準擁核派年輕人理念相近，又有辦法撐起那麼大的連署能量，郭董現在就需要這個，多花點錢45萬也不算什麼。

對於黃士修過往爭議，莊瑞雄表示，郭董目的就是想整合，聲勢跟民調就要強一點，若要整合聲勢不夠，國民黨可能連理都不理，彼此之間爾虞我詐，郭董清楚國民黨戰術，多下一點資本要順利通過連署，也算合理。