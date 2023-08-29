郭台銘會拼選到底？　民進黨團認「水太深」：要問關公或媽祖

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布獨立參選2024總統大選，並且展開連署，讓大選演變成四腳督局勢，而工商界和藍營看衰郭台銘不會選到底。對此，民進黨團29日回應，這個要問關公或媽祖，很難猜測郭台銘心思，這是國民黨家務事，民進黨沒有辦法評論、尊重，國民黨之間到底要怎麼整合、水太深，外界很難理解。

立委林俊憲昨稱有民進黨支持者希望幫忙連署，民進黨團書記長莊瑞雄指出，民眾未必是哪方支持者或黨員，選舉大家喜歡熱鬧，政黨對決會搞得比較緊張，喜歡哪種選舉大家口味不同，民進黨公職有時候會聽到民眾想法，大家就會在臉書表達出來。

莊瑞雄表示，民進黨中央並未下令說不可以幹什麼，民進黨方向很清楚，賴清德今天就在屏東，提醒颱風將至也衝刺選票，公職跟總統候選人分進合擊，國民黨之間到底要怎麼整合、水太深，外界很難理解。

民進黨立委許智傑則指出，自己同意黨中央的看法，不要介入他黨的政治連署，也認為不要針對郭董連署有過多的發言，尊重他個人的意願，我們給予祝福。

對於郭台銘是否參選到底，莊瑞雄表示，這個要問關公或媽祖，很難猜測郭台銘心思，國民黨也開罵，說沒有誠信，這是國民黨家務事，民進黨沒有辦法評論、尊重，國民黨罵郭台銘已經夠熱鬧，民進黨不用加進去。