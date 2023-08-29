批郭台銘「喝啥不是重點」　朱立倫：要符合主流民意下架民進黨

▲朱立倫今日上午赴宜蘭輔選立委參選人黃琤婷。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日正式宣布角逐2024總統大位，同時仍希望在野各陣營「喝咖啡」整合出一組候選人，才有機會政黨輪替，並傳出最快明日就會與國民黨總統參選人侯友宜「咖啡會」，民眾黨主席柯文哲預計今晚也會在活動中與郭碰面「喝果汁」。對此，國民黨主席朱立倫今（29）日受訪表示，其實喝咖啡、喝飲料不是重點，真正重點是符合主流民意下架民進黨，真正重點是放下自我放下小我，如果堅持自我堅持小我，那就麻煩了。

郭台銘昨正式宣布參選，在參選記者會上被問到，是否有與藍白總統參選人侯友宜及柯文哲事先進行溝通？對此，郭公開回答，「柯文哲說過溝通管道暢通，侯友宜也說彼此之間有直接溝通管道」，表達出三方溝通順暢之意。侯友宜昨也證實有此溝通管道，但雙方約定不對外公開，「既然郭董說有溝通，內容與方式就請大家去問他。」預計三方咖啡、飲料會已不遠。

朱立倫今日上午赴宜蘭輔選立委參選人黃琤婷，被問到非綠喝咖啡？朱不置可否回應，其實喝咖啡、喝飲料不是重點，真正重點是符合主流民意下架民進黨，真正重點是放下自我放下小我，如果堅持自我堅持小我，那就麻煩了。

至於郭柯今晚可能強碰，朱立倫說，這是好事，只要願意見面都是好事，就像國民黨跟民眾黨之間都有保持聯繫，希望不要做親痛仇快的事情，共同為主流民意下架民進黨，共同來努力成就大局。