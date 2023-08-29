台南官田消防推廣住警器　成功示警住戶避免火災

▲台南市官田區發生民宅冒煙，消防人員到場發現是煮食不慎，消防人員馬上關閉爐火未釀災，民宅因裝住警器，警報聲引起鄰居注意報案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市官田消防分隊，27日接獲報案表示官田區發生民宅冒煙，陳至坤小隊長立即率領隊員林建豪、陳孟澤、曾建興與林楚珩等人駕車前往搶救，消防人員到場發現是煮食不慎，消防人員馬上關閉爐火未釀災，並發現民宅因裝住警器，警報聲引起鄰居注意報案。



消防人員說，現場為一民宅濃煙大量蓄積，屋內住警器警報聲大響，驚動隔壁鄰居，鄰居表示：大家聽到警報器的聲音及聞到濃濃的煙味紛紛跑至屋外，看到濃煙不斷竄出，深怕火勢會成長，立即撥打119報案。

消防人員抵達後立即關閉爐火，及將煮焦物移除。狀況解除後瞭解，係屋主為烹飪晚餐開啟爐火後便離家辦事，導致鍋具燒焦。周圍鄰居紛紛說，所幸有火災警報器發出聲響，讓大家有警覺以致未釀成重大火災，因此聽到消防人員的解說及宣導後，也表示要去購買住警器來安裝確保平安。

南市消防局局長李明峯表示：消防局針對獨居老人、身心障礙、低收入戶抑或高風險族群等市民均有補助住宅用火災警報器乙顆，有符合資格者可向當地消防分隊提出申請，且應盡速完成安裝，方能保障生命財產安全。





第二救災救護大隊長王騰毅表示火災的發生具有不確定性，重大人命傷亡的火災，往往發生在深夜或清晨熟睡時刻，透過住宅用火災警報器的鳴動示警，可提早預知火災發生，及早應變。同時提醒民眾，平時應保持良好的用火用電習慣且定期檢查臥室及客廳內電器設備，才能住的放心，睡的安心！