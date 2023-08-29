快訊／台南砂石車失控衝進路邊果園　駕駛昏迷命危...送醫搶救

▲台南市南化區台三線，靠北寮橋附近，29日上午發生1起砂石車自撞車禍，造成駕駛人昏迷送醫急救，有生命危險。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南化區台三線，靠北寮橋附近，29日上午8時28分許發生1起砂石車自撞車禍，1名年約50歲的男子，駕駛砂石車行經該處時，疑因身體不適，砂石車失控衝撞進入路旁1處果園。消防人員抵達現場，將駕駛人搶救脫困，但該名駕駛人陷入昏迷，救護人員馬上進行急救，並以救護車緊急送醫，駕駛人有生命危險，至於肇事原因及相關責任由玉井分局調查處理中。