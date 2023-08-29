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代理教師月薪比正式教師少逾5千元　全教總籲教部：全國應一致基準

▲▼不滿代理教師歧視性起薪，全教總與立委王婉諭呼籲教部，應明快宣布全國一致基準。（圖／記者許敏溶攝）

▲不滿代理教師歧視性起薪，全教總與立委王婉諭（圖右）呼籲教部，應明快宣布全國一致基準。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中小學明天開學，但卻傳出很多學校仍為找不齊代理師資傷腦筋。全教總今（29日）指出，未具合格教師證且未修畢教育學程的大學畢業生，擔任代理老師的月薪不到4萬元，比正式老師少約5千到6千元，等於是歧視性起薪。王婉諭痛批是遭剝兩層皮，齊聲呼籲教育部，應明快宣布全國一致的起敘基準。

全國中小學明天開學，但全教總今天召開記者會，指目前還有多所學校還在為找不齊代理師資傷腦筋，且不分都會或偏鄉，成了全面性的問題。其中問題之一，就是大學學歷代理教師起薪差別待遇。

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全教總法務中心林金財指出，國中小教師給薪都是「本俸＋學術研究加給」，但同樣是大學畢業的代理教師，有合格教師證從190薪點（本俸2萬3350元，學術加給2萬1530元）起跳，無合格教師證但有修畢教育學程者以180薪點（本俸2萬2630元）起跳，沒有前述兩項資格者，則以170薪點（本俸2萬1920元）起跳，而且學術研究費還打八折（少4306元），等於代理老師月薪不到4萬元，比正式老師少約5千到6千元。但取得碩博士學位者，僅未具合格教師證者研究費打八折，其餘都比照正式教師辦理，這明顯是歧視大學畢業的代理教師。

立委王婉諭表示，教育是百年樹人大計，代理教師做的工作幾乎和正式教師一樣，甚至更為繁重，但權益卻不對等。目前代理教師雖然聘期完整，但是大學學歷的代理教師，學術研究費打八折，本薪也低人一等，等於被剝兩層皮，這種狀況在碩博士學歷的代理教師卻沒有，完全不懂為何研究費要打八折。

王婉諭批評，過去代理教師聘期也是授權地方政府自訂，導致地方政府恣意打折，代理教師更辛苦工作卻大打折扣，這等於變相讓孩子受教權受到折扣與差別待遇，希望教育部讓代理教師待遇全國一致，不管在哪一個縣市孩子都是我們的孩子，代理教師起薪不應該被打折扣。

全教總理事長侯俊良表示，明天就要開學，但代理教師薪事未被合理對待，教育部仍未做出明確規定，導致各地方教育局各自為政，呼籲教育部儘速通令，讓代理教師比照專任教師，均按學歷起敘，同時待遇支給基準由教育部訂定。

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