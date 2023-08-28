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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭黃士修批把家暴作為政治鬥爭　王婉諭：我為弱勢的努力可受公評

記者江采蓁／綜合報導

前衛生署長楊志良27日替鴻海創辦人郭台銘造勢時稱現在社會家暴的原因是「沒有辦法修理總統蔡英文」，引發各界輿論，郭台銘競辦發言人黃士修28日則回應，會建議楊志良公開道歉，但他也點名時代力量主席王婉諭「不該將家暴議題作為政治鬥爭」。王婉諭隨即透過臉書反擊，強調自己為弱勢者的努力可受公評，只是黃士修寧願為了選舉而曲解事實。

▲▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

王婉諭表示，郭台銘今天正式宣布參選，這是公民權利，她予以尊重，然而，今天郭台銘被問到有關楊志良的發言時，卻還是閃爍其詞，讓人非常失望，黃士修甚至還直接點名她，說她昨天批評楊志良的發言是「政治鬥爭轉移政策焦點」，甚至影射她是民進黨的側翼，批評精神疾病相關立法太慢，要她專注立法職責，讓弱勢者受到保障，讓她忍不住大批，「這種惡意曲解的發言，我絕不能容忍。」

王婉諭指出，從踏入立法院的那一刻起，她就知道自己所背負的使命與社會期待，三年來，她不僅耗費無數的心力才促成《精神衛生法》的修法，更透過無數次質詢、參訪、預算提案，努力從社區端、用藥端、醫療端，改善台灣的精神衛生環境以及心理健康議題。

王婉諭強調，即使身為一個小黨立委，她也敢說，在精神衛生領域，沒有人在立法院比她更努力，沒有人比她花更多時間去要求政府改善，更不用說，除了精神衛生領域外，從性平、兒少、勞工、犯保、身障、罕病，她也始終站在弱勢者身後，為他們發聲。

「這些努力，都可受公評，我相信黃士修先生不會不清楚」，王婉諭批評，只是黃士修寧願為了選舉，而曲解事實，因為，從頭到尾真正在用「政治鬥爭轉移政策焦點」的，就是將他人傷痛作為政治攻擊的楊志良。

王婉諭也喊話，「此刻，我只想請問郭台銘先生，請問你贊成黃士修的發言嗎？你贊成他這樣曲解是非的立場嗎？難道這就是你口中的主流民意嗎？」

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黃士修楊志良家暴王婉諭

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