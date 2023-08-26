國際地科奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪4金3銀1銅「世界第2」

▲國際地科奧林匹亞競賽成員，(左起)吳俊賢、陳柏宇、張嘉宸、陳宥勳、楊佾、陳宥潾、何亮宏、楊爵禧。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

第16屆國際地球科學奧林匹亞競賽成績今（26日）揭曉，代表我國參賽的8名台灣學生，在32個國家、179名參賽學生中，總計奪下4金、3銀、1銅，國際排名第2名，並於國家團隊野外考察項目中，獲得1金、1銀佳績。

本屆國際地科奧林匹亞競賽採取線上方式辦理，共有32個國家、179名學生參賽，教育部指出，台灣共有8名學生參賽，建中何亮宏（個人排名第1名）、台南一中吳俊賢（個人排名第4名）、建中陳宥潾（個人排名第6名）、建中楊爵禧（個人排名第7名）等四人獲得金牌。

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此外，台中一中陳宥勳、高雄中學陳柏宇、花蓮中學楊佾等3人拿下銀牌，師大附中張嘉宸則獲得銅牌。

教育部指出，我國代表隊由國內大學10多名教授、學者組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、選拔營、決選營等階段，從全國92所學校、498名學生中選出8名學生代表參賽。代表團由台大教授郭鴻基擔任領隊、中央大學教授林沛練擔任副領隊，並由台大教授曾于恒、台師大教授陳卉瑄、葉孟宛、淡江大學助理教授秦一男，以及自然科學博物館助理研究員楊子睿協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

對於獲獎學生，教育部表示，為獎勵學生優異表現，根據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另在競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

▲本屆國際地科奧林匹亞競賽成員，(左起)楊佾、張嘉宸、陳宥潾、吳俊賢、楊爵禧、陳柏宇、何亮宏、陳宥勳。（圖／教育部提供）