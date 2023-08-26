　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國際地科奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪4金3銀1銅「世界第2」

▲▼本屆國際地科奧林匹亞競賽成員，(左起)吳俊賢、陳柏宇、張嘉宸、陳宥勳、楊佾、陳宥潾、何亮宏、楊爵禧。（圖／教育部提供）

▲國際地科奧林匹亞競賽成員，(左起)吳俊賢、陳柏宇、張嘉宸、陳宥勳、楊佾、陳宥潾、何亮宏、楊爵禧。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

第16屆國際地球科學奧林匹亞競賽成績今（26日）揭曉，代表我國參賽的8名台灣學生，在32個國家、179名參賽學生中，總計奪下4金、3銀、1銅，國際排名第2名，並於國家團隊野外考察項目中，獲得1金、1銀佳績。

本屆國際地科奧林匹亞競賽採取線上方式辦理，共有32個國家、179名學生參賽，教育部指出，台灣共有8名學生參賽，建中何亮宏（個人排名第1名）、台南一中吳俊賢（個人排名第4名）、建中陳宥潾（個人排名第6名）、建中楊爵禧（個人排名第7名）等四人獲得金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台中一中陳宥勳、高雄中學陳柏宇、花蓮中學楊佾等3人拿下銀牌，師大附中張嘉宸則獲得銅牌。

教育部指出，我國代表隊由國內大學10多名教授、學者組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、選拔營、決選營等階段，從全國92所學校、498名學生中選出8名學生代表參賽。代表團由台大教授郭鴻基擔任領隊、中央大學教授林沛練擔任副領隊，並由台大教授曾于恒、台師大教授陳卉瑄、葉孟宛、淡江大學助理教授秦一男，以及自然科學博物館助理研究員楊子睿協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

對於獲獎學生，教育部表示，為獎勵學生優異表現，根據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另在競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

▲▼本屆國際地科奧林匹亞競賽成員，(左起)吳俊賢、陳柏宇、張嘉宸、陳宥勳、楊佾、陳宥潾、何亮宏、楊爵禧。（圖／教育部提供）

▲本屆國際地科奧林匹亞競賽成員，(左起)楊佾、張嘉宸、陳宥潾、吳俊賢、楊爵禧、陳柏宇、何亮宏、陳宥勳。（圖／教育部提供）

ET快訊
警車撞民宅！「逆向狂飆」影片曝光
普丁簽署新法令！　要求瓦格納成員「發誓效忠政府」
蘇拉登陸地點有變數！最新預測出爐
裝潢哪裡最值得？他一肚子火「勸省錢」　超多屋主+1
那英神隱！19億豪宅傳出售　踹人黑歷史被挖
網紅割雙眼皮失敗「慘況曝」！　每天哭：最後悔的整型

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第1次壞壞！「奈米尺寸狂撞她」沒感覺　男友只在乎：舒服嗎

國際地科奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪4金3銀1銅「世界第2」

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

AI正夯！台大學生卻不在意？林百里曝：演講時「一半在睡覺」

實戰「SWAG百人口爆挑戰賽」滿滿嘉明味！　勇者曝心得：成就解鎖

獨／「小隻馬」網紅懂抓流量密碼！狂刷Q彈事業線　UP女王峰漲粉

快訊／國家警報響不停！10縣市豪大雨特報　劇烈降雨猛轟1地

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

操爆iPhone「電池健康度剩2%」　妹子下落不明！全場炸鍋了

快訊／15:59嘉義發生規模3.8「極淺層地震」　最大震度3級

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

馬祖沉船「非新台馬輪撞的」　2億拖駁船甩尾衝撞畫面曝

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

男友搭高鐵妹子偷買票跟上　一撇頭超驚喜：什麼意思？

第1次壞壞！「奈米尺寸狂撞她」沒感覺　男友只在乎：舒服嗎

國際地科奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪4金3銀1銅「世界第2」

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

AI正夯！台大學生卻不在意？林百里曝：演講時「一半在睡覺」

實戰「SWAG百人口爆挑戰賽」滿滿嘉明味！　勇者曝心得：成就解鎖

獨／「小隻馬」網紅懂抓流量密碼！狂刷Q彈事業線　UP女王峰漲粉

快訊／國家警報響不停！10縣市豪大雨特報　劇烈降雨猛轟1地

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

操爆iPhone「電池健康度剩2%」　妹子下落不明！全場炸鍋了

快訊／15:59嘉義發生規模3.8「極淺層地震」　最大震度3級

第1次壞壞！「奈米尺寸狂撞她」沒感覺　男友只在乎：舒服嗎

U18／澳洲6失誤「煮粥」！中華5比2勝　教頭點出要注意前3棒

台東警車逆向趕支援！為閃機車「失控撞民宅」　紅綠燈也撞斷

國際地科奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪4金3銀1銅「世界第2」

控「未即時斷電」釀115死慘重野火　毛伊郡告夏威夷電力公司

才傳富邦接手都更　「鴻禧花園大廈」店面53萬租掉

紫薯、香柚都有！　「2款陳耀訓麵包」超商限定開吃了

「媽媽跟去面試」比例變高　全程替孩回答！他嘆：還遇過帶女友

幼稚園女師擁傲人巨乳！恐龍家長憂影響孩童　竟提告「虐待兒童」

台東漁船擱淺13hrs…2怪手救援助脫困！　民眾直擊拍手歡呼

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電

門窗緊閉！社區貼公告「舉辦超渡儀式」　住戶愣了

蘇拉凌晨轉中颱！　下週四登陸台東「籠罩全台」

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

鬼月送肉粽「今晚路線曝光」　彰化人抖：第一次看到上國道

空姐性上癮「固定砲友30人」　飛機上靠1招止癢

蘇拉恐登陸！中元節晚間強颱之姿進逼　專家：「4地射程前線」戒備

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

開學後有望放颱風假！蘇拉可能登陸東南部　1地狂風暴雨「一片紫」

蘇拉恐變強颱　下週二海警

更多熱門

相關新聞

代理教師39K找嘸人！他揭「2關鍵」反問：你願意嗎？

代理教師39K找嘸人！他揭「2關鍵」反問：你願意嗎？

全國中小學近期出現代理教師荒，全國代理暨代課教師產業工會也認為「待遇」是其中一項影響因素。不過，有代理老師透露，待遇雖然是一個問題，但更多的是環境對待代理老師的不友善；薪資3萬9並不是不能生活，而是「長久性」和「未來性」成為不少人的考量，若只有一年聘期，「你會為了這一年的工作，特地舉家搬到外縣市租房嗎？」

開學後在校內集體施打疫苗？教育部：根據衛福部措施辦理

開學後在校內集體施打疫苗？教育部：根據衛福部措施辦理

獨／下周開學！教部公布防疫措施　快篩陽可到校上課、口罩令取消

獨／下周開學！教部公布防疫措施　快篩陽可到校上課、口罩令取消

全教總批義民中學事件「公權力消極」　教育部：發函查核私校聘約

全教總批義民中學事件「公權力消極」　教育部：發函查核私校聘約

明道大學退場「教師喊救」！教團批為時已晚：無法起死回生

明道大學退場「教師喊救」！教團批為時已晚：無法起死回生

關鍵字：

化學奧林匹亞競賽教育部

讀者迴響

熱門新聞

Yuri爆熱戀春風「首發聲」！沉默4天全說了

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

李榮浩「目睹卻沒救李玟」遭出征！網掀戰揭沉默1關鍵

21歲台灣女孩揭大胃王圈內秘辛

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

陸網美被騙去東南亞　證實遭綁架

快訊／礁溪重機遭闖紅燈轎車撞飛　騎士當場慘死

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面