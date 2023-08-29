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苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事：誰敢說他一定不會這麼做？

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布以連署方式獨立參選2024總統大選，作家苦苓28日深夜在臉書以「鄭重警告民進黨」為題，分析民進黨不要以為郭參選就能躺著選、開香檳，假如郭連署衝到100萬份，只要民調沒有達到第2名，還是有可能在登記參選的最後一刻與國民黨黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜一起開記者會，「假如這即使只有千萬分之一機率的事情發生了，則『天下大勢，尚未可知』。」

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘宣布將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

苦苓表示，「鄭重警告民進黨！千萬不要以為郭台銘宣布參選，賴清德就可以『躺著選』、民進黨就可以『開香檳』了！」因為就算郭台銘的連署衝到100萬份，只要民調沒有跟著衝到第2名，仍然有可能在登記參選的最後一刻，和朱立倫、侯友宜一起開記者會。

苦苓認為，假如上述這種只有千萬分之一機率的事情發生，則天下大勢尚未可知，「但至少郭台銘馬上就從『歷史罪人』變成『藍營救世主』了，誰敢說他一定不會這麼做？」

▲▼全國暨北區醫事團體侯援會-侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

而對於郭台銘宣布投入大選，朱立倫表示，非常遺憾，但黨內團結支持侯友宜、團結力量的決心絕不改變；台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人也相繼表態支持侯友宜。侯友宜本人則回應，即便局勢愈發艱困，挑戰也不曾間斷，他只會更加勇敢面對，繼續努力打拚，爭取更多的支持，團結一切的力量，贏得最後的勝利。

▲▼民進黨2024總統參選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨方面，民進黨發言人張志豪表示，這是國民黨的家務事，民進黨沒有特別的評論，台灣是民主國家，只要符合資格條件，每個國民都可以參選，尊重郭台銘的決定。

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席四葉草運動啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨發言人李頂立也回應，尊重郭台銘個人參選的權利，但民眾黨總統參選人柯文哲仍是目前民調最高、最具實力的在野參選人，所以會持續努力「盡力整合」。

主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問黃士修強調，他跟郭台銘都不是破壞者，他們的行動肯定會打破目前的政治僵局，但會導向哪一種結果，需要所有在野陣營共同解答，而不是任一方的問題，只有背棄主流民意的人，才會成為全民之敵，他也預告未來將再召開一場記者會，說明總統連署的相關事宜。

#鄭重警告民進黨！ ￼￼千萬不要以為郭台銘宣布參選，賴清德就可以「躺著選」、￼￼￼民進黨就可以「開香檳」了！ 就算郭台銘連署衝到100萬份，只要他的民調沒有衝到第二名，他仍然有可能在登記參選的最後一刻，和朱立倫、侯友宜一起開記者會。 ...

苦苓發佈於 2023年8月28日 星期一
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