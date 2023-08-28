傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

▲核能流言終結者創辦人黃士修，28日確定擔任主流民意大聯盟的發言人兼連署總顧問。（圖／翻攝黃士修臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日在正式宣布參選2024總統，將以獨立參選人的身分展開連署，並找來核能流言終結者創辦人黃士修擔任主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問。對此，許多親綠粉專紛紛PO出傳聞，指郭以45萬元的月薪聘請黃，而黃士修面對質疑也回，「我要求的價碼，絕對超出任何人的想像」，但未說明金額為多少。

6.8萬人追蹤的「杜承哲醫師」在臉書發文寫道，「恭喜黃土條得到郭董45萬月薪。相當於3.5個徐O芯老公的薪水，不過提醒一下，要注意9月的薪水，會不會6個月之後才匯喔！那時已經選完囉」。

8.4萬人追蹤的「林智群律師（klaw）」表示，「土條變金條了，大家以後要尊敬他一點。」

▲▼外傳黃士修月領郭台銘45萬元當發言人的相關討論。（圖／翻攝臉書，下同）

13萬人追蹤的「鬼才阿水Awater」表示，「能請的動孔明出山，證明郭台銘是位明君啊！蒿吐露斯（How to lose，怎麼輸？），為什麼會有傳出黃士修月領45萬的消息啊？郭台銘的公平在哪裡？正義在哪裡？聯繫方式又在哪裡！」

1.7萬人追蹤的匿名粉專「「James Hsieh」」表示，郭台銘花月薪45萬請土條就是為了連署。因為黃士修經過核四公投、以核養綠公投，有了大量的公投樣本與造冊數據及SOP，「那些說要幫郭董連署的綠營朋友，真的不用了，你去幫郭董連署，你的個資以後會變成黃士修D槽裡的資產。最重要一點是，郭台銘連署書愈多，他的聲量就愈強，強到逼柯侯願意低頭跟他整合，那就糟了，你的連署會讓郭有更多籌碼逼白藍跟他談判。畢竟郭董都花45萬高薪請連署專家土條了，接下來就看土條變金條的黃士修，表演連署書穢土轉生大法，真的不勞大家費心，看戲就好」。

據了解，黃士修以月薪45萬元受聘發言人的說法，目前消息來源不明。然而，目前臉書上發文討論者，大都為親綠粉專。

黃士修28日在臉書PO出擔任發言人消息，許多網友看完紛紛留言質問，倒底是多少錢才會讓黃願意出面。對此，黃士修則留言回應，「我要求的價碼，絕對超出任何人的想像」、「要買我的自由，代價很貴很貴，但能用不同籌碼支付」，但未詳細說明月薪為多少。