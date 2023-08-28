　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

▲▼主流民意大聯盟的發言人黃士修。（圖／翻攝黃士修臉書）

▲核能流言終結者創辦人黃士修，28日確定擔任主流民意大聯盟的發言人兼連署總顧問。（圖／翻攝黃士修臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日在正式宣布參選2024總統，將以獨立參選人的身分展開連署，並找來核能流言終結者創辦人黃士修擔任主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問。對此，許多親綠粉專紛紛PO出傳聞，指郭以45萬元的月薪聘請黃，而黃士修面對質疑也回，「我要求的價碼，絕對超出任何人的想像」，但未說明金額為多少。

6.8萬人追蹤的「杜承哲醫師」在臉書發文寫道，「恭喜黃土條得到郭董45萬月薪。相當於3.5個徐O芯老公的薪水，不過提醒一下，要注意9月的薪水，會不會6個月之後才匯喔！那時已經選完囉」。

8.4萬人追蹤的「林智群律師（klaw）」表示，「土條變金條了，大家以後要尊敬他一點。」

▲▼月領郭台銘45萬元當發言人討論。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲▼外傳黃士修月領郭台銘45萬元當發言人的相關討論。（圖／翻攝臉書，下同）

▲▼月領郭台銘45萬元當發言人討論。（圖／記者鄒鎮宇攝）

13萬人追蹤的「鬼才阿水Awater」表示，「能請的動孔明出山，證明郭台銘是位明君啊！蒿吐露斯（How to lose，怎麼輸？），為什麼會有傳出黃士修月領45萬的消息啊？郭台銘的公平在哪裡？正義在哪裡？聯繫方式又在哪裡！」

1.7萬人追蹤的匿名粉專「「James Hsieh」」表示，郭台銘花月薪45萬請土條就是為了連署。因為黃士修經過核四公投、以核養綠公投，有了大量的公投樣本與造冊數據及SOP，「那些說要幫郭董連署的綠營朋友，真的不用了，你去幫郭董連署，你的個資以後會變成黃士修D槽裡的資產。最重要一點是，郭台銘連署書愈多，他的聲量就愈強，強到逼柯侯願意低頭跟他整合，那就糟了，你的連署會讓郭有更多籌碼逼白藍跟他談判。畢竟郭董都花45萬高薪請連署專家土條了，接下來就看土條變金條的黃士修，表演連署書穢土轉生大法，真的不勞大家費心，看戲就好」。

據了解，黃士修以月薪45萬元受聘發言人的說法，目前消息來源不明。然而，目前臉書上發文討論者，大都為親綠粉專。

黃士修28日在臉書PO出擔任發言人消息，許多網友看完紛紛留言質問，倒底是多少錢才會讓黃願意出面。對此，黃士修則留言回應，「我要求的價碼，絕對超出任何人的想像」、「要買我的自由，代價很貴很貴，但能用不同籌碼支付」，但未詳細說明月薪為多少。

▲▼月領郭台銘45萬元當發言人討論。（圖／翻攝臉書）

▲▼月領郭台銘45萬元當發言人討論。（圖／翻攝臉書）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
LIVE／蘇拉海警發布！周三達巔峰「影響範圍曝」　氣象局最新
獨／李妍瑾答應男友求婚！
快訊／男持刀刺傷22歲女逃跑　高雄警追捕中
由規一軍初登板最速149！　美妻感動現身
八點檔女星出車禍！　坐窗邊遭高速衝擊
傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日學者觀察中共官媒「不歡迎郭台銘參選」　北京人士稱保送賴清德

郭台銘買「BNT疫苗」打過該報恩嗎　PTT鄉民喊：一定連署

快訊／楊志良「家暴說」最新聲明　針對特定人群道歉了

傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

真的要喝飲料了！　柯文哲、郭台銘「明晚同場碰面」

高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」　買中國花旗房貸業務曝險8402億

郭台銘參選！蔣萬安發聲支持侯友宜　「團結力挺正義的一方」

颱風蘇拉增強最快深夜海警　陳建仁關切對台影響

郭台銘發言人是「土條哥」！招牌動作JoJo立爆紅

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

橘貓被唸、抱抱都愛頂嘴　飼主笑：其實牠脾氣很好

日學者觀察中共官媒「不歡迎郭台銘參選」　北京人士稱保送賴清德

郭台銘買「BNT疫苗」打過該報恩嗎　PTT鄉民喊：一定連署

快訊／楊志良「家暴說」最新聲明　針對特定人群道歉了

傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

真的要喝飲料了！　柯文哲、郭台銘「明晚同場碰面」

高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」　買中國花旗房貸業務曝險8402億

郭台銘參選！蔣萬安發聲支持侯友宜　「團結力挺正義的一方」

颱風蘇拉增強最快深夜海警　陳建仁關切對台影響

郭台銘發言人是「土條哥」！招牌動作JoJo立爆紅

阿富汗塔利班禁女性讀大學後　出國留學也被攔阻

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

AMD推兩款新顯卡7800 XT與7700 XT　AI加持打造高效1440p遊戲體驗

力挺郭台銘「全裸露球」震撼演藝圈！　71歲恬娃狂喜：好感恩

福特「掀頂露營車」海外發表！首度提供PHEV油電　配備太陽能板

波蘭、波羅的海3國要求白俄羅斯「驅逐瓦格納」　揚言關國界

愛莉莎莎「換職稱再戰租屋」　房東又回1理由：根本怎樣都會被拒

他吃驚同事不懂「年輕男必備技能」　全場竟逆風：老人味飄出來了

楊文科陪同孩童參訪世客博　張善政：桃竹攜手紮根客家文化

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

郭台銘：願意犧牲自己的財產　換得中共不打台灣

快訊／郭台銘宣布參選！張麗善怒轟：沒誠信

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

快訊／郭台銘正式宣布參選　「決定以總統參選人身分投入2024」

郭台銘宣布參選總統　國民黨：黨參選人不可違紀站台掃街

即／郭台銘宣布參選！彰化「挺郭派」議長說話了

台男精蟲不行、女要凍卵　楊志良扯：蔡琴害的！

郭台銘千億身價將成史上最有錢總統參選人

信託鴻海財產？　郭台銘笑：曾馨瑩抱怨好幾個貴皮包都要申報

傳將與郭台銘搭檔參選總統　高金素梅回應了

快訊／要整合藍白！郭台銘宣布參選　邀請柯文哲、侯友宜喝奶茶

更多熱門

相關新聞

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

民眾黨總統參選人柯文哲日前赴高雄參加「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會時表示，自己曾拿過杜聰明獎學金，此行是表達對杜聰明的景仰。不過，退休家醫科醫師楊斯棓28日翻找歷屆的得獎名單，都未發現柯文哲，因此質疑柯自稱拿過杜聰明獎學金，可能是一個謊言，但他也承諾，如果柯文哲公開出示得獎證明，他願意跟財團法人杜聰明博士獎學基金會購買三萬元的相關出版品，全數捐給各級學校。

真的要喝飲料了！柯、郭明晚碰面

真的要喝飲料了！柯、郭明晚碰面

郭台銘參選！蔣萬安發聲支持侯友宜

郭台銘參選！蔣萬安發聲支持侯友宜

郭台銘發言人是「土條哥」！招牌動作JoJo立爆紅

郭台銘發言人是「土條哥」！招牌動作JoJo立爆紅

郭台銘千億身價將成史上最有錢總統參選人

郭台銘千億身價將成史上最有錢總統參選人

關鍵字：

郭台銘45萬發言人黃士修2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

恭喜！林逸欣認秘婚1年　超帥老公曝光

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

扮講師助瑞傑集團吸金逾6億　藝人成潤判5年

「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面