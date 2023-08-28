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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘發言人是「土條哥」！招牌動作JoJo立爆紅

▲第二場重啟核四公投意見發表會，正方代表黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

▲核四公投領銜人黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日在正式宣布參選2024總統，將以獨立參選人的身分展開連署，並找來核能流言終結者創辦人黃士修擔任主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問。值得一提的是，黃士修曾在鏡頭前，多次做出模仿《JoJo的奇妙冒險》動漫角色中的「JoJo立」動作引起關注。

起底黃士修的背景，除了核能流言終結者創辦人的身分外，還曾擔任韓國瑜、洪秀柱顧問及幕僚、2021年核四商轉公投領銜人等。在2021年核四商轉公投多次的意見發表會上，常常在會後合影時以「JoJo立」的姿勢合照，帶起一陣「JoJo立」合照的風潮。

▲▼郭鬼鬼、黃士修「JoJo立」。（圖／翻攝自Facebook／郭鬼鬼 Angela、黃士修）

▲郭鬼鬼、黃士修「JoJo立」。（圖／翻攝自Facebook／郭鬼鬼 Angela、黃士修）

此股風潮讓G奶「雪乳戰神」郭鬼鬼爭相模仿，為呼籲大家行使公民權利去投票，以「JoJo立」姿勢與公投說明書合照，照片曝光後收穫一片好評，短短6小時就累積超過8千人按讚，有人說「這才是力與美的JOJO立，超過100分」、「這才是JoJo立啊，土條哥（黃士修別名）那是X小」、「專業人士果然不一樣，這樣大家才知道怎麼選嘛」，對比黃士修版本的「JoJo立」，可說是有過之無不及。

郭台銘28日宣布參選總統，會中黃士修強調，跟郭台銘都不是破壞者，他們的行動肯定會打破目前的政治僵局，但會導向哪一種結果，需要所有在野陣營共同解答，而不是任一方的問題。

黃士修指出，過往大家對他的認識，是因為以核養綠和重啟核四，他領銜過兩次全國性公投。但他並不是核能科班出身的人，他受過數學和物理的訓練，除此之外就是一個普通人。他相信科學，用盡所有領域的知識，帶領社群翻轉民粹狂潮。他相信民主，曾以命相搏，用公民身份對抗違法的國家機器。作為一個支持科學與民主價值的普通人，他認同主流民意大聯盟的理念，並決定站出來，用自己的手創造新的可能性。

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