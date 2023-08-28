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柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲出席「嘉義選哲之友會成立」。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／民眾黨提供）

記者陶本和／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前赴高雄參加「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會時表示，自己曾拿過杜聰明獎學金，此行是表達對杜聰明的景仰。不過，退休家醫科醫師楊斯棓28日翻找歷屆的得獎名單，都未發現柯文哲，因此質疑柯自稱拿過杜聰明獎學金，可能是一個謊言，但他也承諾，如果柯文哲公開出示得獎證明，他願意跟財團法人杜聰明博士獎學基金會購買三萬元的相關出版品，全數捐給各級學校。

柯文哲25日到高雄參加「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會，他在致詞時表示，自己曾拿過杜聰明獎學金，此行純粹是要表達對杜聰明的景仰，跟選舉沒有關係。

對此，退休家醫科醫師楊斯棓28日晚間發文質疑，柯文哲近日公開表示自己曾拿過杜聰明獎學金，這可能又是一個謊言。不過，他也承諾，如果柯文哲公開出示當年的得獎證明，他願意立刻跟財團法人杜聰明博士獎學基金會購買三萬元的相關出版品，全數捐給各級學校。

楊斯棓表示，杜聰明基金會給予的獎學金有幾種，柯文哲是醫學系，所以不用去看藥學系或是學士後醫學系的給獎名單，而杜聰明基金會頒發的另外三種獎項，分別是紀念演講獎、優秀論文獎以及醫學系優秀畢業獎。

楊斯棓攤開「紀念演講獎」、「優秀論文獎」的歷屆得獎名單，他都沒有找到柯文哲；至於「醫學系優秀畢業獎」，他說，這個獎，他打電話問基金會，超難拿，要各校畢業成績第一名的，才能拿到這個獎，換言之就是，每一年台大也就一個得獎者。

楊斯棓說，75年度的得獎者，是紀乃文醫師（Nai-Wen Chi），而為了怕年代加減漏考慮找錯人，乾脆列出前後兩屆的得獎者，73年度、74年度、75年度、76年度與77年度的醫學系優秀畢業獎分別是：林敏哲、周祖述、紀乃文、許順傑、方震中。

 

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