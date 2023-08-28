快訊／淡水女「4樓墜落」撞裂貨車擋風玻璃　送醫搶救

▲淡水婦人墜落撞破貨車前擋風玻璃送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇／新北報導
新北市28日晚間7時許驚傳墜樓事故，淡水區鄧公路31巷內，42歲王姓女子從住家4樓頂墜落，剛好墜落到停在1樓的貨車，貨車擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，車頭板金也凹陷，目擊民眾見狀立即報警，救護人員警急將她送醫，經送醫恢復微弱呼吸心跳，警方在現場找到一封遺書，詳細墜落原因待警方調查。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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新北市28日晚間7時許驚傳墜樓事故，淡水區鄧公路31巷內，42歲王姓女子從住家4樓頂墜落，剛好墜落到停在1樓的貨車，貨車擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，車頭板金也凹陷，目擊民眾見狀立即報警，救護人員警急將她送醫，經送醫恢復微弱呼吸心跳，警方在現場找到一封遺書，詳細墜落原因待警方調查。
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