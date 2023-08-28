快訊／淡水女「4樓墜落」撞裂貨車擋風玻璃　送醫搶救

新北19歲陳男向友人借款7萬多元，借錢後避不見面，又常常在IG嗆人，23日被債主從蘆洲押到淡水凌虐，這群惡煞打人打到精疲力竭，中途還買飲料補充體力，陳男遭凌虐4小時後慘死。警方從昨24日起陸續從蘆洲、五股等地逮捕16名青少年共犯，其中有3名未成年，目前得知最小涉案人僅13歲！