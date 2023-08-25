獨／19歲男遭虐4hrs慘死！16煞打到口渴買飲料...最小僅13歲　

記者戴上容／新北報導

新北19歲陳男向友人借款7萬多元，借錢後避不見面，又常常在IG嗆人，23日被債主從蘆洲押到淡水凌虐，這群惡煞打人打到精疲力竭，中途還買飲料補充體力，陳男遭凌虐4小時後慘死。警方從24日起陸續從蘆洲、五股等地逮捕16名青少年共犯，其中有3名未成年，目前得知最小涉案人僅13歲！

這起事件發生在23日晚間10時許，債主19歲陳男經共同友人得知，死者會到蘆洲中原街洗車場洗車，於是叫林姓友人前去查看，確認死者到場後，再與張男開車到洗車場，3人持球棒圍毆死者。

▲▼ 動手打人凌虐的惡煞遭逮。（圖／記者陳以昇攝）

後來又找來8人到場，其中3人不分青紅皂白加入圍毆行列，之後死者陳男被押到淡水痛毆，中途，有些人打到精疲力竭，還叫人去便利商店買飲料。經長達4小時凌虐，待死者突然嘔吐不止，眾人才停手。

涉案人家屬透露，孩子還在就學，前天晚上說要跟朋友出去，回來的時候提到「對方好像餓昏了所以吐」，有些人把他送去醫院，他們並不知道陳男會死掉，孩子說自己沒有動手，只有買飲料，也說自己其實也不認識施暴的人，好像都是朋友拉朋友進去打。

這起事件曝光，是因淡水馬偕醫院急診室醫師檢視死者頭部有鈍器致傷痕跡，手腳背部都是瘀傷，立即報警，死者經急救仍宣告不治，死因為腦內部出血。警方獲報到院，將主嫌陳男當場逮捕，陳男一開始避重就輕，辯稱死者從床上跌下來，或喝酒摔倒，可能是被嘔吐物噎住，警方不予採信，經突破心防才知這起虐死案。

警方表示，截至25日13時許，警從新北各地逮16人到案，該案涉及13、14、16歲3名未成年少年已通知他們到案說明，詳情仍待釐清。

▲19歲男從蘆洲被押走到淡水某民宅中凌虐 。（圖／記者陳以昇攝）