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為7萬打死人！新北19歲男遭「凌虐4小時」慘死　3人到案多人在逃

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 惡煞為了7萬元把人活活打死 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市淡水區驚傳殺人案！新北19歲陳姓男子陸續向友人借款7萬多元，借錢後避不見面，債主氣壞，昨天（23日）得知陳要去蘆洲中原路洗車場洗車，一群人憤而去堵他，並且亂棍狂扁，之後又把人帶到淡水凌虐4小時，陳男頭部重創，被活活打死！警方目前仍找不到殺人兇器，且多名（至少2嫌犯）在逃，警訊後依殺人罪將到案的3名嫌犯移送地檢署。

據了解，陳男陸續向朋友借7萬元不還，昨晚10時他去蘆洲中原路洗車，被債主19歲陳男得知，眾煞將死者從蘆洲被押走到淡水，用棍棒、刀械等等凌虐，時間長達4個小時左右。

▲▼淡水驚傳命案！19歲男從蘆洲被押走到淡水凌虐 。（圖／記者陳以昇攝）

今天凌晨2點，陳男頭部重創被打到沒了氣息，一群人嚇壞打119，救護人員獲報到場向這群人問大概狀況，但這群人寫不出陳男全名，還聲稱聽到陳男從床上滾下來、吐出很多嘔吐物，可能是被嘔吐物噎住；送醫後醫生發現大片瘀傷，施暴者又改口說，死者生前曾和人互毆，說法前後矛盾。

醫院報警處理後，警逮3嫌 (主嫌19歲陳、20歲林、21歲張男），但每人說詞都不一樣，初步研判仍有多位嫌犯在逃，目前警方也找不到全部兇器，警訊後依殺人罪將犯嫌移送法辦，詳情仍待釐清。

▲▼淡水驚傳命案！19歲男從蘆洲被押走到淡水凌虐 。（圖／記者陳以昇攝）

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