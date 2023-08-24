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淡水19歲男為7萬「亂棍打死好友」！送醫辯喝酒摔倒…9惡徒被逮

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

淡水區水源街19歲陳姓男子，24日凌晨2點被一群男子毆打死亡。經了解，陳姓主嫌與死者本是朋友，陸續借款給對方累積7萬，近日因陳男快要當兵，外面又有20多萬債務，因此急著向死者討這7萬，然而對方卻避不見面，才會憤而揪眾去堵人，並且亂棍狂扁。警方獲報後將陳男當場逮捕，目前已有9人到案，還有2名未動手的男子列關係人，已通知到案說明。

這起事件發生在23日晚間10時許，債主19歲陳男經共同友人得知，死者會到蘆洲中原街洗車場洗機車，於是先叫林姓友人前去查看，確認死者到了後，再與張男開車到洗車場，3人持球棒圍毆死者，後來要找來8人到場，其中3人不分青紅皂白加入圍毆行列，但有5人僅在旁觀看，經長達4小時凌虐，待死者突然嘔吐，眾人才停手。

▲動手惡煞遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲動手惡煞遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

陳姓主嫌擔心受傷的死者離開會報警，於是開車將他載至林男淡水水源街租屋處，想讓對方在那療傷2、3天後再放他離開，未料24日凌晨2時許，死者再度嘔吐，陳姓主嫌與張男開車載他到淡水馬偕醫院就醫，張男則先將車開回淡水，獨留陳男在急診室。

▲▼淡水驚傳命案！19歲男從蘆洲被押走到淡水凌虐 。（圖／記者陳以昇攝）

▲19歲男從蘆洲被押走到淡水凌虐 。

急診室醫師檢視死者頭部有鈍器致傷痕跡，手腳背部都是淤傷，立即報警，死者經急救仍宣告不治，死因為腦內部出血。

警方獲報到院，將陳男當場逮捕。陳男一開始避重就輕，辯稱死者喝酒摔倒，可能是被嘔吐物噎住，警方不予採信，經突破心防才知這起虐死案。警方持續追查，目前已有9人到案，其中3人未動手，還有2名未動手的男子列關係人，已通知他們到案說明，詳情仍待釐清。

▲▼淡水驚傳命案！19歲男從蘆洲被押走到淡水凌虐 。（圖／記者陳以昇攝）

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