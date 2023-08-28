命理專家：柯侯郭整合機率僅5%　「這樣配」勝算較高

▲鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）



記者游瓊華／台中報導

鴻海創辦人郭台銘今天上午召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選，全面展開連署以取得參選資格。消息傳出，挺郭派疾呼快與國民黨參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲整合。對此，先前曾說過郭台銘具帝王相的民俗專家楊登嵙透露，以三人面相來看，整合成功機率僅有5%，郭台銘獨立參選機會大，若真的要湊一個勝利組合，則「郭、柯」配較有機會。

楊登嵙指出，郭台銘生肖屬虎，眼神銳利，「法令紋」廣大如鐘，上圓下寬，不斷裂，運勢強勁；侯友宜生肖屬雞，顴骨大、腮幫子大是武將格局，眼神靈活，文武兼備，但天庭稍微低；至於柯文哲生肖屬豬，眼神閃爍、深沉，主觀意識很高，「法令紋」有疤痕，影響總統之路。

楊登嵙提到，帝、總統不是一般人，在相術就有「帝王之相」「五長五短」，「帝王之相」在體相就是「五長」或「五短」，也就是頭長（短）、脖長（短）、身長（短）、手長（短）、腳長（短），在體相上屬「貴相」。而台灣總統很特別就是五長、五短輪替、循環，現任總統蔡英文屬於「五短」，那麼2024年總統會變「五長」，體相上，身高180公分的郭台銘將較於172公分的柯文哲，及不到170公分的侯友宜還有帝王相。

楊登嵙坦言，侯友宜若與郭台銘整合，無異於是要侯友宜當副手，等於重演2015年的「換柱」爭議。依照侯友宜武將面相及「寧為玉碎不為瓦全」的性格，根本不可能整合成功。

至於柯文哲部分，楊登嵙認為，柯文哲主觀意識高，要與其整合不容易，但相較於侯友宜，柯文哲懂得順勢而為、能屈能伸，與郭董整合將有助於拉抬民眾黨立委席次，反而郭柯整合機率較高，倘若真的要組勝利方程式，那麼郭柯配勝算較高。