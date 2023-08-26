婦人鬧事！警呼她1巴掌挨告　判拘役後提上訴...賠3萬換緩刑

▲呼巴掌示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名江姓員警去年1月獲報前往處理民眾糾紛時，認為吳姓女子違反社維法要將她帶回警局，吳女拒不配合，爭執中江姓員警竟呼她一巴掌，事後吳女氣得提告江姓員警傷害，法院一審依傷害罪判江姓員警拘役50日，江不服上訴，也拿出3萬元與吳女達成和解，二審則改判拘役45日，但讓他緩刑2年。

判決指出，江姓員警是去年1月10日下午4時許接獲民眾報案，前往處理一件民眾糾紛，到場後認為吳女涉嫌違法社會秩序維護法，準備帶她回派出所，吳女拒不配合，雙方爭執時，江姓員警竟然呼了吳女一巴掌，造成她左臉頰及左耳挫傷。

事後吳女對江姓員警提告傷害，一審高雄簡易庭認為江在執行公務之際，未能冷靜面對，竟出手傷害吳女，所為有所不該，但考量他犯後坦承犯行，態度良好，因此判處他拘役50日。

江姓員警認為判太重上訴，檢察官則認為判太輕也上訴，二審時，江姓員警辯稱當時是為了維護商家合法權益，一時情急而有過當，動機、目的反社會性甚低，而且原本已經和吳女達成2萬元和解，但付錢時吳女又突然提高和解金額為3萬元，雙方才沒有和解，並非故意不履行調解，犯後態度應尚屬良好。

法官考量雙方已經達成和解，吳女也已經撤回告訴，因此改判江姓員警拘役45日，緩刑2年，全案定讞。