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社會 社會焦點 保障人權

他騎車狂逃躲警...鑽進摸乳巷「對面有車」　通緝犯搞笑落網畫面曝

記者陳崑福／屏東報導　

屏東縣潮州鎮一名陳姓竊嫌，日前遭潮州警分局攔截圍捕時，騎乘機車在市區內巷道瘋狂逃竄，他自以為熟悉路況不斷繞行巷道，結果最後把車輛駛入潮州鎮的摸乳巷，遇上一台對向機車堵住動彈不得，當場遭警方查緝到案。有趣畫面曝光，網友直說「賊星該敗」。

▲潮州警分局中山路所巡佐江嘉仁及警員曾世竹逮獲陳男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局中山路所巡佐江嘉仁及警員曾世竹逮獲陳男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方隨查出他涉及多起竊盜案被遭高雄地檢署所發布拘提，訊後押解歸案，依竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

▲潮州警分局中山路所巡佐江嘉仁及警員曾世竹逮獲陳男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局中山路所巡佐江嘉仁及警員曾世竹逮獲陳男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方查出，陳嫌於屏東、高雄多起偷取廟宇財物竊盜案件，警方早已展開查緝，高雄地檢署也發布竊盜通緝。

潮州警分局中山路所巡佐江嘉仁及警員曾世竹，日前巡邏途中於潮州鎮志成路發現陳的行蹤，立即實施攔截圍捕，陳嫌見警攔查立即騎車逃竄，該嫌因熟悉路況，多次繞行轄區內窄巷逃逸，緝捕過程耗費約5分鐘，後陳嫌又將車騎進建基路的摸乳巷內，曾員抓緊時機拉住其身上側背包帶子，恰好對向進來一部機車該騎士見狀立即停車堵住去路，陳嫌欲棄車逃逸時，仍遭員警當場壓制逮捕，一旁民眾見狀直稱「賊星該敗，踢到鐵板了」。

潮州分局長林明波表示，民眾之財產安全為警察機關所重視，不論大小之竊盜案件，必積極偵查來力求偵破，以遏阻宵小再度犯案，呼籲大眾，法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，勿因四下無人而起貪念，將非屬自己之物品佔為己有，以免涉法，並提醒宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，並應每日清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，以免成為宵小覬覦目標。

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