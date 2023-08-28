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扮講師助瑞傑集團吸金逾6億　藝人成潤、「砰砰阿峰」判決出爐

▲▼宣昶有與藝人「砰砰阿峰」夫妻因神壇「問事」鬧出傷害、毀損等訴訟，經法官調解以120萬元和解 。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅「砰砰阿峰」吳勇峰（右）涉當吸金集團講師，認罪獲輕判2年 。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台東市前市長陳建閣於2017年和北聯幫幫主王際平等人，共同以瑞傑地產公司投資泰國高報酬房地產為餌，涉謊稱每年保證獲利8%到12%，藉此吸金逾6億元，最後崩盤被查出全是騙局，台北地院審結，今依《銀行法》吸金等罪判王男13年4月徒刑、陳男10年徒刑，涉擔任集團講師的網紅「砰砰阿峰」吳勇峰、藝人「成潤」陳伯偉各2年與5年徒刑，瑞傑公司罰金2.5億元，全案沒收犯罪所得共6.3億餘元，可上訴。

判決指出，陳建閣（55歲）於2005年到2013年擔任台東市長，2016年間與綽號「平哥」、時任台北城大飯店董事長的王際平等人合作，陳男掛名瑞傑地產公司董事長，透過臉書粉絲專頁持續PO文，鋪陳泰國當地交通建設等硬體快速發展的現狀，並提供免費諮詢吸引民眾關注。

▲▼ 瑞傑吸金案台東市前市長陳建閣 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台東市前市長陳建閣（中）。（資料照／記者劉昌松攝）

瑞傑團隊隨即在2017年對外宣稱，在泰國春武里府投資興建「瑞傑花園」，標榜位於泰國政府「4.0經濟戰略計畫」中，是泰國東部經濟走廊樞紐、國際專業領域人才匯聚之地，光是外商中高階主管派駐當地的租屋需求，租金報酬率就可達台灣的2倍。

陳男和王男除靠陳男的政商人脈四處招攬投資，還在北市成立辦公室召開「錢進泰國」說明會，找來曾在建設公司任職的網紅「砰砰阿峰」吳勇峰加入團隊，培訓正妹與本土劇演員「成潤」（本名陳伯偉）等人擔任講師，搭配精美文宣標榜每年保證獲利8%到12%，鼓吹民眾心動掏錢投資。

▲▼ 瑞傑吸金案王際平 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北聯幫幫主王際平（中）涉瑞傑集團吸金案，一審被重判13年4月 。（資料照／記者劉昌松攝）

但2019年間，瑞傑公司發不出說好的紅利給投資人、「瑞傑花園」也沒蓋成，造成上百人血本無歸。台北地檢署獲報指揮調查局發動搜索約談，最後以涉犯《銀行法》等罪嫌起訴陳男、王男共12名男女，包括替王男見證履約保證的謝姓律師，瑞傑公司也成為法人被告。吳勇峰因在偵辦期間配合供出瑞傑公司非法吸金內情，檢方建請法院減刑並酌予緩刑。

▲《大時代》成潤接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲藝人成潤涉當吸金集團講師。（資料照／記者林敬旻攝）

北院今審結，依《銀行法》非法經營銀行業務等罪，判王際平13年4月徒刑、沒收犯罪所得共6億1050萬餘元，陳建閣10年徒刑、沒收犯罪所得341萬餘元，陳伯偉5年徒刑、沒收犯罪所得287萬餘元，吳勇峰2年徒刑、緩刑5年，沒收犯罪所得共270萬餘元，謝姓律師1年10月徒刑、沒收犯罪所得12萬元，其餘7人各判刑1年10月到6年、各沒收犯罪所得73萬餘元到278萬餘元，瑞傑公司罰金2.5億元，可上訴。

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