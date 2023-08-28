百萬網紅探險的凶宅竟是自己家！　陸姐弟遭網暴氣炸提告

記者林郁婷／綜合報導

大陸貴州省一名女子和弟弟無意間發現，擁有250萬粉絲的網紅直播探險的「鬼屋」竟是自己家，立即要求對方刪除影片，沒想到遭到拒絕，無奈之下將網紅告上法院，最後雙方在法庭上進行和解，姊弟兩人也獲得3000元精神補償費（人民幣，下同，約新台幣13000元）。

據《齊魯晚報網》報導，周姓女子一家原本住在鎮遠縣，父母接連去世後，就和弟弟搬出去，借住在親戚家，直到今年6月時她刷到一則「貴州螺絲橋靈異小樓」影片，點進去看後驚覺，影片中的鬼屋講的正是自己家。

影片由陸姓男子經營的戶外探險帳號「上那去」所發布，他不只擅自進入別人家拍攝，還利用恐怖音效造謠鬧鬼，將房子塑造成凶宅，影片播出後，擁有281萬觀看量，點讚數破71萬，轉發量更是高達45.8萬。

▲探險網紅造謠房子鬧鬼，遭屋主提告。（圖／翻攝自影片，下同）



不少網友輕信影片中的說法，留下各種詆毀房屋的評論，像是「妥妥的陰曹地府」、「房子正面看像墳，樓頂上的圓像墓」等等，讓周女及弟弟看到後身心受創。

姐弟兩人受不了網路暴力，向陸男表明身分後要求刪除影片，卻遭到對方拒絕，甚至被拉黑，無奈之下只好走法律途徑。

當地法院審理後認為，陸男身為擁有250多萬粉絲的網紅，為了博眼球賺取流量和利益，私自進入別人家，甚至捏造虛假訊息將房屋渲染成鬼屋，導致屋主遭受網路暴力，應該承擔民事責任。

最後陸男與姐弟達成和解，並表示「我沒有想到自己的行為會給你們造成這麼大的傷害，向你們表示歉意。我同意你們的全部訴訟請求，並且自願進行一些經濟補償」，他寫下道歉信，另外賠償3000元精神補償費。

事後陸男再次透過帳號「上那去」發布影片，向周女及其弟弟公開致歉，「我在沒有了解清楚的情況下，跟著別人起鬨、去宣傳、去拍，也更為這個房子火上澆油」，他告知圈內好友網路上有關房屋的消息不實，同時呼籲大家不要再去拍。