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大陸 大陸焦點 特派現場

洗小龍蝦被刺傷！　老伯手指發黑起水泡「3天後臟器衰竭亡」

▲小龍蝦,大陸小吃。（圖／CFP）

▲男子處理小龍蝦時被刺傷，3天後臟器衰竭死亡。（圖／CFP）

記者林郁婷／綜合報導

杭州一名52歲老伯日前清洗小龍蝦時，不慎被蝦槍刺傷，但因為傷口小、出血量少，就沒放在心上，然而隔天手指突然開始脹痛，部分皮膚發黑，之後更是出現發燒、噁心想吐等症狀，就在他打電話向兒子求助時，當場昏迷，送醫急救3天後仍然死於臟器功能衰竭。

據《澎湃新聞》報導，沈姓男子家住杭州蕭山農村，近日帶著孫子到田裡抓小龍蝦，清洗時左手大拇指被蝦槍刺傷，由於當時傷口不深也不痛，他就沒太在意，不料隔天受傷的拇指開始腫脹，皮膚發黑。

沈男到了晚上更是出現發燒、寒冷、噁心及嘔吐，原本還想堅持到天亮再去醫院，然而整隻左手臂已經腫到比平常粗一圈，最後在打電話給兒子時突然昏厥。

▲▼男子左手大拇指發黑起水泡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男子左手大拇指發黑起水泡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科主任醫師陸遠強表示，患者送到醫院時，左手臂皮膚發黑，出現一個個黑色水泡，拇指整節也已經全部呈現黑色，「是嚴重膿毒症和膿毒性休克，生命體徵極其不穩定」，由於膿毒症死亡率高達35.3%，當下立即展開搶救，並請骨科及感染科專家一同會診。

陸遠強進一步指出，沈男本身就罹患高血壓、糖尿病和慢性腎病，手指受傷後，傷口感染小龍蝦身上的「維隆氣單胞菌」，導致身體被病菌攻擊，進而引發多個臟器功能衰竭，最終在3天後離世。

據了解，維隆氣單胞菌（Aeromonas）又稱維氏氣單胞菌，分佈於淡水、海水、污水與土壤中，是人、牲畜及水產動物共同的病原菌，具有很強的致病性，外傷傷口接觸到此菌，可能引起水泡、瘀斑、蜂窩組織炎、壞死性筋膜炎、肌壞死或膿毒症等，48小時內會發病，嚴重時還可能導致截肢甚至死亡。

陸遠強提醒，處理小龍蝦、海鮮要非常小心，特別是有基礎性疾病或自身免疫力較差的人，盡量戴上防水厚手套，或使用尖刀、鉗子等工具防止刺傷，若是不小心受傷，一定要密切觀察是否出現紅、腫、熱、痛、化膿等情況，並盡快就醫。

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