時隔3年「嬌客」再臨杭州動物園　春生與香果「打包行李」ing

▲雄性大熊貓春生。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家林業和草原局近日驗收完成，杭州動物園符合大熊貓（貓熊，下同）科普教育活動的要求，同意成都大熊貓繁育研究基地提供「春生」和「香果」與杭州動物園開展為期3年的公眾教育科普展示合作。這也是杭州動物園大熊貓館2019年將第五代館主「成就」和「雙好」送回成都繁育下一代後，再度迎來一對「嬌客」。

▲雌性大熊貓香果。（圖／翻攝光明網）

《澎湃新聞》報導，杭州動物園自20世紀80年代起飼養大熊貓，曾飼養過當時最長壽的圈養大熊貓（33歲）。2004年起，該園與成都大熊貓繁育研究基地合作開展公眾教育科普展示活動，大熊貓館的第五代館主「成就」、「雙好」2019年返回成都繁育後代後，該園按國家規定的新標準開始改造、擴建大熊貓館。

大熊貓春生為雄性，2020年3月21日出生，母親是大熊貓「芝芝」；香果則是雌性，2020年7月6日出生，母親是大熊貓「香冰」。

▲杭州動物園大熊貓館新館室外活動區。（圖／翻攝光明網）

至於杭州動物園新建的大熊貓館位於園內正中央，與舊館相比，新建的大熊貓館與周邊自然環境更加融合，也是秉承「師出自然」的設計理念，後場區域以塑石為圍擋，以綠化自然來弱化人造建築。

其中，室內活動場和獸舍內均配備有功能齊全且能正常運轉的空調系統，能滿足防暑降溫和防寒保暖的需要，讓這對大熊貓無論在炎熱的夏天還是寒冷的冬天，都可以有一個舒適的生活環境。