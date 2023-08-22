陸女飯店洗澡「蓮蓬頭沾大便」延燒！　被反咬自導自演

▲蓮蓬頭上有大便。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名馬姓女子日前入住一家飯店，晚上洗澡卻發現愈洗愈臭，仔細看蓮蓬頭才發現上面黏著疑似大便的異物。此事件引起廣大風波，然而飯店一名工作人員表示，馬女言行不對勁，整起事件疑點很多，懷疑是自導自演，才會迅速聯絡各方並提出具體求償金額。

綜合陸媒報導，馬女16日向媒體反應，家住杭州拱墅區小河路附近的她，前2天因家裡空調壞了，於是和老公帶著女兒，花費234元人民幣（約新台幣1036元）在鄰近的顧貓寧服務式公寓運河郡旗艦店入住，但晚間洗澡時先洗臉還沖了嘴巴，卻覺得愈洗愈臭，仔細一看「花灑（蓮蓬頭）上面都是大便」。

馬女提供照片，清楚可見蓮蓬頭表面2塊深色異物。馬女聲稱飯店工作人員看到也傻眼，和警察都確認是大便沒錯，飯店方才表示免除住宿費，但並未對黑色異物給予解釋。馬女則要求將此事曝光媒體，飯店需賠禮不需要賠償。

對於被馬女指控態度冷漠，只願意以退房換房處理，飯店劉姓負責人表示，對方後來要求賠償10萬元人民幣（約新台幣44.3萬元），而且房內還遺留了一條沾有異物的內褲，污物來源難以證實。

飯店一名工作人員更表示，馬女行為舉止怪異，而且整個事件中疑點非常多，高度懷疑是馬女自導自演，「我覺得她是敲詐勒索，她要10萬元（人民幣）。」

馬女表示當晚和前來查看情況的飯店工作人員一同帶著蓮蓬頭到櫃檯，她質問水都沖進嘴巴了，「你們阿姨怎麼打掃衛生的」，她還不滿處理此事的劉姓負責人態度差，只是冷漠回一句「那你取消訂單」，未有任何安撫和道歉。

馬女稱14日當天全家很快退房並把蓮蓬頭帶回家，隔天撥打當地申訴熱線，由市場監督管理部門聯繫了解狀況，16日她找來當地電視台記者陪同，再次前往飯店，並表示匆忙退房留在飯店內的內褲還被飯店方拿出來展示上頭有異物，被反指有弄髒蓮蓬頭的嫌疑，讓她十分難堪。