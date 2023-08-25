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大陸 大陸焦點 特派現場

深山露營被蟲咬起紅疹　妙齡女醒來「腳腫到無法穿鞋」

▲▼女子和男友露營被蟲咬後，腳腫到穿不了鞋。（圖／CFP）

▲女子和男友露營被蟲咬後，腳腫到穿不了鞋。（圖／CFP）

記者林郁婷／綜合報導

杭州一名25歲女子七夕前和男友到深山露營，慶祝交往1周年，不料晚上卻遭到蟲咬，全身出現紅疹，右腳感覺又熱又痛，隔天醒來更是腫到穿不了鞋子，立即到醫院求助，被告知是過敏引起的丘疹性蕁麻疹，又稱為「蟲咬皮炎」。

據《都市快報》報導，小美（化名）當晚被蟲咬後，全身開始出現些微紅疹，被咬位置不只紅腫還有熱痛感，特別是右腳和背部感受更為明顯，原本以為睡一覺就會好，沒想到天起來後腳變得更加嚴重，腫到無法穿進鞋子裡。

小美和男友到浙江醫院三墩院區掛急診，經過檢查後得知患上丘疹性蕁麻疹，是一種由昆蟲叮咬引起的過敏性皮膚病。

浙江醫院三墩院區急症科醫生廖呂釗表示，小美的男友也有被蟲咬，只不過情況較不嚴重，「這個病一般由過敏引起，發病機制是接觸到過敏原而出現超敏反應，導致敏細胞釋放炎性物質，使皮膚黏膜的血管擴張，最後出現水腫伴隨瘙癢不適的症狀」，尤其易過敏體質者更容易感染。

同院的急症科主任醫生戴海文則指出，每年七夕前後總會有情侶來醫院報到，其中一類就是有野外逗留史而出現皮膚疾病，像是被馬蜂蟄傷、被毛毛蟲刺傷或是被蜈蚣咬傷等等。

戴海文醫師也提醒，若是在野外被蜈蚣咬傷，傷口是一對小孔，因為蜈蚣的毒呈酸性，可先用鹼性液體如10%左右的蘇打粉水、肥皂水、石灰水沖洗，再塗上較濃的鹼性水；另外，若是被蜜蜂或黃蜂螫傷，先用鉗把蜂針拔出，擠壓傷口直到流血，最後再用蘇打粉水塗抹傷口。

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