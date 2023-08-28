捷運月台公然抽菸還爆打女站長　惡劣男落網！單車放乖乖也沒用

▲黑衣男子揮拳逞凶後，隨即拉開閘門離開現場 ，並被拍下背影。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名黑衣男子日前於小港機場捷運站候車月台抽菸，王姓女站務長獲報後前往勸導，沒想到竟遭男子2度揮拳攻擊，造成她頭部受傷、手腳挫瘀傷。警方獲報後全面追緝這名惡劣男子，經申請拘票多日追捕，於今早循線將陳嫌逮捕到案。

這起事件發生在22日上午10點15分，警方獲報，小港機場捷運站發生衝突，44歲王姓女站務長遭旅客徒手揮拳攻擊並受傷。員警趕抵現場後，男子已離去。

▲依菸害防制法第15條規定，不得於捷運系統吸菸，違者可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。（示意圖／記者許宥孺攝）

警方調查，當時女站務長接獲通報，指月台候車處有名男子公然吸菸，她立即前往處理，於勸導時遭男子揮拳攻擊，男子隨即轉身離去。女站務長立即拿出辣椒水反制，卻遭該名男子第2次揮拳攻擊，致使女站務長頭部受有輕傷、手腳挫瘀傷，該名男子強行拉開捷運出口閘門後離開現場。

王姓女站務長事後至小港醫院驗傷，並於當日下午2點多，至小港派出所提出妨害公務與傷害罪告訴，警方依法受理並調閱監視器。

▲▼小港分局員警調閱監視器畫面並實施大範圍清查，鎖定陳嫌多處紮營藏匿處所。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，55歲陳姓犯嫌平常居無定所，而且沒有聯絡方式，先前在北部犯案一路南下，近期曾於前鎮區公園縱火，這次在捷運站毆打站長後擔心被警察抓到，即前往前鎮、鳳山、林園、屏東縣等處流竄躲藏。

▲▼55歲陳姓犯嫌平常居無定所，這次在捷運站毆打站長後擔心被警察抓到，到處流竄躲藏。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港分局員警調閱監視器畫面並實施大範圍清查，鎖定陳嫌多處紮營藏匿處所後，今日8時50分許，於小港區沿海三路一帶，發現陳嫌回去拿犯案用衣褲與生活用品，準備騎腳踏車換地方躲藏之際，遭專案人員逮捕到案。

▲▼警方趁陳嫌回去拿犯案用衣褲與生活用品時，將他逮捕到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

逮捕過程中，員警發現陳嫌作案後為了求心安，居然在車上放象徵保平安的零食「綠色乖乖」1包（上圖），然而法網恢恢仍難逃警方追緝，全案依違反妨害公務與傷害罪嫌移送法辦。