等紅燈越線駕駛拒檢逃逸　警追5分鐘放棄...恐吃4萬元罰單

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛黑色自小客車今（28）日清晨，在路上停等紅燈時「超越停止線」，一旁的巡邏員警看到隨即廣播要求停靠受檢，沒想到該輛轎車竟馬上加速逃逸。員警隨後沿路廣播尾隨，但追了5分鐘後，擔心會造成其他不必要的意外，決定放棄追車，後續依法掣單逕行舉發，5張罰單最高可開罰40800元罰鍰。

▲高雄轎車紅燈越線拒檢逃逸，警車沿路狂追5分鐘。（圖／記者賴文萱翻攝）

左營分局文自派出所巡邏警組於6點多時，行經立中路與文麗街口，發現一台黑色自小客車停等紅燈時，超越停止線，立即以廣播器請駕駛路邊停靠受檢。

▲高雄轎車拒檢逃逸沿路違規，警方依法掣單逕行舉發，最高可開罰40800元。（圖／記者賴文萱翻攝）

一開始自小客車駕駛緩慢前進，員警以為對方將停下，但不料該車突然加速前進，從立中路轉進文康路，再接到博愛路。員警隨後於後方尾隨、開啟警報器及警示燈，並以廣播請該車停下，但因自小客車加速前進，為避免造成其他不必要意外，員警追車5分鐘後決定放棄追逐。

但該車違反道路交通處罰條例第60條2項3款（紅燈越線）、道交第53條2項（紅燈右轉）、道交第53條1項（紅燈直行）、道交第48條7項（直行車佔用左轉車道）、道交第60條1項（不服稽查而逃逸）等條文，警方依法掣單逕行舉發，共開立最低罰鍰新台幣13900元，最高罰鍰新台幣40800元等5張罰單外，並將通知車主到案接受調查。