平地猴開「陸上頭等艙」！街頭拒檢亂衝落跑　警尾隨開4萬罰單

▲這輛阿法拒檢逃逸，警方正在追查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

左營分局文自派出所巡邏警組於今（28）日6時許，行經至立中路與文麗街口，發現一台黑色被稱為「陸上頭等艙」的箱型車在停等紅燈時，超越停止線，隨即以廣播器請駕駛路邊停靠受檢，不料這台車的駕駛拒檢逃逸。

28日上午六點左右一台黑色，被稱為「陸上頭等艙」的阿法在路上駛緩慢前進，員警以為對方將停下，但不料隨後馬上加速前進，從立中路轉進文康路，再接到博愛路，員警於後方尾隨、開啟警報器及警示燈，並廣播請該車停下，但因自小客車加速前進，為避免造成其他不必要意外，員警決定放棄追逐。

雖然駕駛還沒到案，不過警方先依照違反道路交通處罰條例第60條2項3款（紅燈越線）、道交第53條2項（紅燈右轉）、道交第53條1項（紅燈直行）、道交第48條7項（直行車佔用左轉車道）、道交第60條1項（不服稽查而逃逸）等條文，依法掣單逕行舉發，共開立最低罰鍰新台幣13900元，最高罰鍰新台幣40800元等5張罰單外。

這款車輛的被稱為阿法，素有「陸上頭等艙」之稱，因為內部空間大，座椅又舒服，車輛外觀又十分霸氣，是不少商業人士、公司的愛用車之外，江湖人士也拿來當坐駕，所以發生拒檢逃逸案件，警方非常重視，將通知車主到案接受調查。