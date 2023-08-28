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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「心中已有副手人選！」　郭台銘：時間到了一定會向大家報告

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選情勢詭譎，鴻海創辦人郭台今（28）日上午正式向外界宣布投入下屆總統大選，並以獨立參選人身份進行連署，外傳副手已有內定人選，且是鎖定無黨籍立委高金素梅。郭台銘回應，很多年前有一個媒體界朋友告訴他，新聞業是製造業，不過他也說，心中已有副手人選，時間到了一定會向大家報告。

郭台銘在致詞中表示，要以總統參選人身分投入2024總統大選。基於對台灣政經局勢憂心，他秉持民主社會信念，一直努力號召在野陣營團結整合，唯有整合才能達成目標，遺憾的是，過去3個多月以來，在野力量仍各有計算，整合工作沒有進展。這就是為何在七月底提出主流民意大聯盟，因為只有推出一組候選人，才能在大選中勝出。

郭台銘也強調，「我的參選是要推進在野整合，整合才能勝選。我要在此向全國人民報告，過去這段時間，傾聽民意，握過數萬張純樸的雙手。」

至於副手人選在9月中宣布連署當天就要出爐，郭台銘說，很多年前有一個媒體界朋友告訴他，新聞業是製造業，外界傳的人選，他都是聽別人說才知道，因為每天有這麼多新聞要做，這麼多政治要討論，但是沒有的事情，都不是從他這裡說出去，他絕對不會回答。不過他也說，心中已有副手人選，時間到了一定會向大家報告。

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