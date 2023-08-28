台人家暴因「無法修理蔡英文」？　郭台銘緩頰：楊志良有點脫稿

▲鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨邀前衛生署長楊志良加入智庫，但楊卻在造勢大會上語出驚人稱「現在社會家暴人數激增，原因是沒有辦法修理總統蔡英文，所以去打老婆、打小孩」，引發喧然大波。郭台銘今（28）日正式宣布參選，被媒體問到此事，郭答「楊志良有一些脫稿」，並請新任發言人黃士修說明。黃表示， 會建議楊公開道歉，並稱民進黨很怕郭參選，因此就大肆圍攻楊跟郭。

楊志良昨出席郭台銘的「主流民意大聯盟」新竹造勢，他表示台灣已經是不婚、不生、不養、不活的社會，15到24歲年輕人自殺自殘的人數從1千人增加到1萬人，去年家暴更有12萬人，並稱「為什麼這些人會自殺自殘？因為他們對台灣、對未來沒有希望了。為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，沒有辦法去修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。」

郭台銘今在參選記者會上被問到此事，郭表示，「楊志良主要是談健保議題，結果有一些脫稿，今天重點不在這裡，重點應該拉到主流民意的勝選。」接著郭請發言人黃士修進行說明。黃表示，楊昨天是有一些「過度簡化的連結」，引發爭議，但重點應該是在於重視家暴自殺的問題才對。

黃士修說，之後會召開一系列政策記者會，會建議楊志良公開道歉，希望整起事件拉回政策的討論。黃並表示，民進黨很怕郭台銘參選，因此他們好不容易抓到楊的語病，就大肆圍攻楊跟郭。黃強調，不希望某些人以政治鬥爭轉移政策討論。

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