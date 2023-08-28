平板電腦成大學生標配　iPad想取代筆電上課可能嗎？

▲該買平板還是筆電？（圖／pexels）

記者張家瑋／綜合報導

平板電腦除了追劇、打電動等娛樂用途，現在更成為了大學生上課時的基本配件。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就表示了她對學生人手一台平板看法。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，解析iPad能不能取代筆電。

莫娜分享一個經驗，她今年四月受邀至雲林一所國小教授剪輯課程時，發現這所學校的五、六年級學生，每人都有一台平板，並且已經有部分課程是透過平板進行教學，這次體驗讓她了解，原來這些小學生已經使用平板時非常得心應手，也意識到現代孩子早早就開始接觸這種科技。接著莫娜提及前陣子與好友聊天的話題，朋友即將上大學的妹妹，表達了iPad的需求，以便上課時可以用來做筆記，但朋友卻質疑為什麼大一生需要iPad？莫娜表示，她從一開始的保留態度，轉變成了贊同的一方。

▲莫娜分享對大學生人手一台平板看法。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

在平板電腦出現以前，上課大都是使用紙筆記錄，但在寫筆記的過程中，常常錯過抄寫部分重要內容，或是一個恍神就來不及紀錄下來。而現在許多老師都會將教材上傳至雲端，透過平板不僅可以隨時查閱教材，還可以結合手寫筆記進行學習，同時還能錄音、錄影完整紀錄老師的教學，相較以往的手寫紀錄，實在是方便許多。莫娜也提及了擁有平板的幾個優點。首先，平板輕薄容易攜帶變得更加輕鬆；其次，平板能夠透過拍照功能將老師的筆記轉化為文字，有助於更快速地完成筆記。另外，平板上有豐富的筆記及繪圖應用程式，讓學生能夠更具創意地進行筆記與繪圖，這些都是紙筆較無法跟上的優點。

莫娜總結，平板對於現代學生而言，已經成為一個必備的學習工具。至於，平板與筆記型電腦該如何選擇？還是取決於個人需求。她認為，平板無法完全取代筆記型電腦，對於一些需要大量打字的工作，筆記型電腦仍然更加實用。此外，平板的使用邏輯還是比較偏向手機，對於某些任複雜務可能較不適用，但它會是非常好的輔助工作。選購設備時，可以根據預算、需求和偏好來選擇，市面上有許多平板品牌可供選擇，如果已經擁有特定品牌的手機，就可以選擇相同品牌的平板會更好融入已有的系統中。