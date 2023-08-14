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2023蘋果發表會預測！從iPhone 15到iPad　這次還會有驚喜嗎？

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享自己最期待的就是Apple Watch的升級。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

記者張家瑋／綜合報導

蘋果發表會將在9月舉行，除了最矚目的iPhone 15系列新品，還會推出哪些新品？Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就指出，Apple Watch、iPad、第三代AirPods Pro以及Apple TV等等，這些新產品都將參與今年的盛會。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，解析2023蘋果發表會。

莫娜指出，自己最期待的就是Apple Watch，她也分享了對Apple Watch Ultra的看法，她指出，Apple Watch Ultra雖然在一般人看來是一個升級，但對於專業運動者而言，它仍有不足之處，如續航時間太短和記錄功能不完整等等，都離真正的專業還有段距離。

針對今年可能會推出的第二代Apple Watch Ultra，傳聞中可能會採用新的S9處理器與推出深色機型。對此，莫娜也表示失望，因為僅有處理器與新顏色的升級是不夠的，續航力、功能等方面是否有所提升才是大家在意的重點。不過，除了Apple Watch Ultra，今年Apple Watch Series 9也即將推出。據傳聞說，這將是近年來效能提升最多的Apple Watch系列。

 ▲ipad。（圖／pexels）

▲傳聞稱今年可能不會有新的iPad產品。（圖／pexels）

接下來，莫娜提到了iPad。她表示，蘋果一直在平板市場中佔據主導地位，而Android平板難以匹敵。儘管傳聞稱今年可能不會有新的iPad產品，而是會在2024年推出多款iPad，其中除了會有折疊式螢幕的iPad，還會推出尺寸更大的iPad Pro，並採用OLED螢幕，但這一切都只能等待時間來解答。

另一個讓莫娜期待的是iMac。她指出，iMac已經有一段時間沒有更新，且是目前是蘋果最持久沒更新的蘋果產品。她認為，今年的iMac可能會在處理器性能和尺寸方面進行升級，但她也強調，在蘋果的整體策略中，搭配其他硬體產品如用Mac mini或Mac Studio搭配Pro Display XDR螢幕，可能會是更有吸引力的選擇。

莫娜最後表示，時間越來越接近蘋果的發表會了，近期的傳聞可能會更準確，但仍不能完全確定，大家對於自己喜愛的產品都有不同的期待，最終還是要等9月發表會才能見真章。

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