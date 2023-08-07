iPhone 15將改Type-C接口？　模型機透露5大改變一次說給你聽

▲莫娜邀請「束褲3C團」阿貴，一起開箱iPhone 15系列模型機。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

記者張家瑋／綜合報導

新一代iPhone即將在9月正式亮相，網路上已各種傳言與臆測湧現，包含新機漲價、特殊新色、邊框更窄等等。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜邀請了YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴，一同來開箱iPhone 15系列模型機，並為大家解析其中最受關注的Type-C及靜音鍵改變等5大特色。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，揭曉iPhone 15系列模型機。

莫娜表示，第一個特色是尺寸和顏色，iPhone 15和iPhone 15 Pro螢幕尺寸應該為6.1吋，iPhone 15 Plus和iPhone 15 Pro Max則是6.7吋螢幕。至於顏色，今年最多人猜測的是酒紅色和灰藍色，不過阿貴認為猜顏色最不準確，因為蘋果在調色上有自己的獨特風格。無論新機顏色如何，大家幾乎都會買單。

其次是Type C規格，也是今年最受關注的焦點之一，新iPhone是否會從傳統的Lightining接頭改為與Android手機相同的USB Type-C接頭？由於歐盟規定2024年秋季起，電子設備充電接頭統一採Type C規格，但阿貴表示，APPLE可能會在規格上做一些意想不到的其它調整。

▲莫娜分享了iPhone 15 模型機透露的5大改變。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

第三個莫娜與阿貴討論到iPhone 15 Pro系列靜音鍵的變化。阿貴指出，新的靜音鍵比起現在要撥動的操作，更可以省下更多空間且氣密性更加。

第四個為鏡頭。莫娜表示，iPhone 15在鏡頭的配置上應該是一樣，但她自己最期待的是iPhone 15 Pro Max，不知道有沒有機會加上潛望式長焦鏡頭，有一說是可達到6倍光學變焦，帶來更高倍率的遠距拍照。

第五個規格。阿貴表示，iPhone 15將搭載台積電最新的3nm製程A17晶片。莫娜接著說， Pro系列記憶體可能會升級為8GB RAM，使機器運行更流暢，並且有傳出蘋果將採用新技術「低注射壓力包覆成型」(LIPO)，讓螢幕邊框尺寸更窄。

最後，莫娜關心到新一代iPhone的售價，通常這些新特點和升級可能也意味著價格上漲，根據傳言指出，Pro和Pro Max系列有可能會漲100-200美金。莫娜總結，期待蘋果即將在9月發表會帶來的全新iPhone 15，並再來看看這些傳言是否都屬實。