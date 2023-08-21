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Google Pixel 8即將登場！8K錄影+特殊新色　一次搞懂新亮點

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲莫娜表示最喜歡Pixel 7的調色，第八代的新色也讓人非常期待。（圖／記者樓菀玲攝）

記者張家瑋／綜合報導

蘋果iPhone 15系列還未發表就受到密切關注，但同樣引起討論的其實還有Google Pixel系列的新手機，Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就表示了她對Google Pixel 8的期待，並分享了新機的亮點。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，揭曉Pixel 8新亮點。

莫娜分享了Google手機的幾個特色，除了可以比其他安卓手機用戶更快享受新的系統升級外，在過往甚至還有免費的Google相簿雲端可用，而且Pixel手機強大的拍攝功能，所拍出照片的色調和質感都非常出色，讓人覺得照片是用單眼相機拍出來的，都是吸引使用者的特色。

莫娜指出，喜歡Pixel手機的人，有一部份也是喜歡它的外型一直以來都不斷創新。從充電器的相機模組到金屬外框，每一代Pixel都帶來了新的驚喜。她分享了自己對不同外觀設計的喜愛，最喜歡第六代的樣貌與第七代的調色。莫娜表示，Pixel 8顏色上可能會類似第七代，顏色飽和度偏低但特殊。

根據傳聞，Pixel 8將搭載Google自家的處理器 Tensor G3，自Pixel 6開始，使用的就是自家晶片。莫娜提到，儘管這幾年處理器受到了一些批評，但Google強調重點是在AI演算上，而不是純粹的磨損性能。莫娜也提到它會搭載 6.7吋的 Samsung OLED螢幕，支援120Hz刷新率。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享最期待拍照功能的升級。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

至於最讓人期待的相機功能，莫娜則表示，Pixel 8可能會搭載全新的5000萬畫素GN2感光元件，提供更出色的拍攝效果和更強大的夜拍能力，此外，她提及GN2感光元件還支援8K/30fps影片錄影，但由於8K影片所佔用的儲存空間較大，可能會對一般用戶不太實際，但Pixel 8的相機性能將會為專業影像製作者帶來更多選擇。

莫娜總結，身為Pixel系列的粉絲，個人最期待的改進是電池耗電速度、錄製穩定性的增強，以及過熱問題的解決，非常期待Pixel 8的到來，並且期待能夠看到這些升級是否能夠實現。

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