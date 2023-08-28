手槍、子彈藏機車　毒販睡夢被逮辯「沒鑰匙」拖時間

▲手槍、子彈藏機車，台中一名毒販睡夢被逮辯稱「沒鑰匙」遭警搜出GG了。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名張姓毒販擁槍自重，警方接獲情報，張男躲藏在后里家中，日前拂曉出擊，持拘票、搜索票將在呼呼大睡的張男逮捕。警方懷疑張男將槍彈藏於機車中欲進行搜索，但狡猾的張男誆稱「找不到鑰匙」，警方詳細搜索後找到鑰匙，進一步在機車內查獲手槍1枝、子彈6顆，移送檢方偵結起訴。

台中市刑大偵五隊查緝毒品時發現，張姓男子販毒涉嫌重大，還擁有槍彈，即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，為避免張男遇警查緝，雙方發生火拚，員警決定拂曉出擊，清晨持拘票、搜索票進入張男住家執行，逮捕在床上熟睡的張男。

▲警方在機車置物箱中發現改造手槍及子彈。（圖／民眾提供）



張男住家有多台機車，警方要求張男將其中一輛機車鑰匙交出，但張男卻辯稱找不到，警方遂進屋內搜索，找到鑰匙後，果真在機車置物箱內發現有於衣服內包覆一紙袋，內藏具有殺傷力的改造槍枝一把及6顆子彈。

警方聲請羈押獲准，全案經台中地檢署檢察官偵結後，張男遭以違反毒品危害防制條例第4條第2項規定販賣第二級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項非法持有槍彈等罪起訴在案。