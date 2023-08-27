僅隔100公尺！14天前才傳碳化雙亡案...同路段1女頭骨破裂慘死

▲台中廍子堤防今日再度傳出嚴重車禍，1女死亡，該路段在13日才發生碳化雙亡車禍，2者相距僅100公尺。（圖／民眾提供）



記者鄧木卿、游瓊華、許權毅／台中報導

台中市大甲區今（27）日廍子堤防傳出死亡車禍，一名50歲曾女被拋出車外重傷，經送醫後發現頭骨破裂，搶救後仍不幸死亡。事實上，該路段跨越大甲區、外埔區，本月13日才發生一起嚴重車禍，當時車上一對19歲情侶自撞，在車上被燒成焦屍，據了解，2起車禍相隔僅100公尺。

大甲警分局初步調查，今日16時18分獲報廍子堤防有車輛翻覆，人員遭壓在車下，駕駛劉姓男子意識清楚，副駕曾女昏迷意識不清。2人被送往光田醫院後，曾女因頭骨破裂，腦漿溢出，到院前已無生命跡象，經搶救仍宣告不治。

▲13日同路段才發生19歲小情侶死亡車禍案。（圖／民眾提供）

該路段在本月13日才發生一起嚴重車禍，一對19歲小情侶駕駛休旅車，剛從電影院出來，準備前往大甲用餐，行經這條堤防路段時，不慎自撞電桿，車輛嚴重扭曲，2人逃生不及，被燒成焦屍，警消甚至是在準備拖吊時，才發現後座有一具焦屍。

孰料，相隔僅僅14天，同路段同樣是傍晚時分，又再度發生嚴重車禍，這次是轎車衝向邊坡翻覆，造成一死憾事。據了解，該路段相當筆直，當地人直言，因為沒有紅綠燈，有時候車輛開得都比較快，車輛確實不多，會走此處的大多是在地人。