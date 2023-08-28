　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

山道猴結局來了！136線國罵還動手...警找上門　2男恐吞3刑責

記者許權毅／台中報導

台中市136線傳出有雙載騎士疑似不滿一名張姓騎士打雙黃燈慢行，先飆罵髒話後，後座乘客還「脫安全帽示威」、動手拍打騎士右手。警方在昨日迅速掌握2人身分，為19歲張男與21歲林男，若遭嗆的張男提出告訴，可依公然侮辱、恐嚇、傷害等罪送辦，另危險駕駛、後座乘客未戴安全帽，警方已製單舉發。

▲▼ 。（圖／張姓民眾提供）

▲經警方調查，2人分別為19歲張男與後座21歲林男。（圖／張姓民眾提供，下同）

一名張姓男騎士指出，26日15時許騎車沿長龍路往下山方向，先是看見有警車在前方，又發現對向有一名阿嬤騎乘機車，腳踏墊擺放的水桶掉落，就快要往騎乘方向滾來，趕緊打雙黃燈放慢，不料後方有一名男騎士，相隔大約還有30公尺遠，卻不滿此舉，大聲嗆聲。

▲▼ 。（圖／張姓民眾提供）

行車紀錄器影片拍下，張男當時車速不快，自述僅約30公里，後方男騎士靠近後，先是一搭一唱地罵：「欸欸欸欸！X！哩衝X小！X你X！」張男見阿嬤自行撿起，便不幫忙，加速離開，不料對方跟上後，後座男突然把安全帽拿下「示威」，靠近時怒嗆：「X你X！」並用沒持安全帽的左手打張男右手，加速離開。疑似對方同行的騎士也跨越雙黃線辱罵髒話。

轄區太平警分局經檢視影片後，立即主動偵辦，確認該名騎士為19歲張男，後座乘客為21歲林男，2人供稱當下不曉得對方在閃避水桶，以為對方急停在路中，雖知道此事，仍要為一時衝動負責。

警方指出，若當事人提出告訴，全案將依公然侮辱、恐嚇、傷害等罪偵辦，另涉危險駕駛、後座乘客未戴安全帽部分，將據事實認定，分別依道交條例第43條1項1款，第31條6項製單舉發。

ET快訊
快訊／郭台銘正式宣布參選2024！
郭台銘宣布參選！公布發言人黃士修
LIVE／宣布獨立參選2024　郭台銘最新說明
快訊／土城當街砍人！前女友另結新歡　21歲男怒砍現任
快訊／陳建仁遺憾：楊志良鼓勵家暴　「不能容忍」
新北夫妻到台中玩！飛越堤防　妻腦漿溢出慘死
蘇拉「午後變強颱」！　最早20:30發海警
快訊／三颱共舞！颱風「海葵」生成　最新路徑出爐
快訊／涉貪7566萬！前瞻高官喝花酒包養24歲小三
快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定
蘇拉雖小但強「靠近會非常搖滾」　路徑南修估周四最近

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3南下「小客車疑撞緩撞車」！　車殼碎片噴滿地

昔最大軍火販軍師病故！台南聞人「沈巡官」　因癌離世享壽77歲

飛龍瀑布10人溪降釀5死　檢偵結「無人起訴」：天候變化超乎預期

快訊／土城當街砍人！前女友分手另結新歡　醋男持刀怒砍現任

空軍「福興營區」弊案驚人內幕　第一手檢察官爆輕縱最貪少將

山道猴結局來了！136線國罵還動手...警找上門　2男恐吞3刑責

測謊破心防！揪同志分屍案駭人玄機　娶妻也靠它驗貞節

花蓮凌晨死亡車禍！轎車失控撞翻對向大貨車　駕駛不治3人傷

新北夫妻中部出遊！外埔翻車「飛越7公尺高堤防」　妻腦漿溢出慘死

快訊／涉貪7566萬！營建署前組長喝花酒養小三　被起訴求刑25年

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

醉男拒繫安全帶辱罵後下車　跨性別駕駛：真沒必要這樣

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

快訊／國3南下「小客車疑撞緩撞車」！　車殼碎片噴滿地

昔最大軍火販軍師病故！台南聞人「沈巡官」　因癌離世享壽77歲

飛龍瀑布10人溪降釀5死　檢偵結「無人起訴」：天候變化超乎預期

快訊／土城當街砍人！前女友分手另結新歡　醋男持刀怒砍現任

空軍「福興營區」弊案驚人內幕　第一手檢察官爆輕縱最貪少將

山道猴結局來了！136線國罵還動手...警找上門　2男恐吞3刑責

測謊破心防！揪同志分屍案駭人玄機　娶妻也靠它驗貞節

花蓮凌晨死亡車禍！轎車失控撞翻對向大貨車　駕駛不治3人傷

新北夫妻中部出遊！外埔翻車「飛越7公尺高堤防」　妻腦漿溢出慘死

快訊／涉貪7566萬！營建署前組長喝花酒養小三　被起訴求刑25年

2遊客「終身禁入」成都大熊貓基地　私自投餵花生、竹筍遭罰

快訊／國3南下「小客車疑撞緩撞車」！　車殼碎片噴滿地

快訊／郭台銘正式宣布參選　「決定以總統參選人身分投入2024」

花蓮地檢署與更保花蓮分會：找回迷失自己，創造跳「藥」生命

昔最大軍火販軍師病故！台南聞人「沈巡官」　因癌離世享壽77歲

佳娜祖雄過海關遭歧視！「為什麼嫁亞洲人？」對話曝光：不會再回來

北京日僑學校「架路障」畫面曝！　日本建議：赴中旅遊別講日語

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

V、朴寶劍在CELINE店內神級同框絕對該當桌布　Stray Kids Felix加入LV大使

日本核廢水入海惹議　陳建仁：一定嚴格監控輻射含量

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

社會熱門新聞

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

7歲童溫泉會館玩拉環　手肘斷成S型

女兒車禍亡　媽求償撫養費竟被駁回

基隆女網購棄單2次被起訴！律師挖出關鍵

即／營建署前組長喝花酒養小三　被起訴求刑25年

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

屏東男癌逝330萬遺產全給爸爸！妻爭產輸了

妙齡妹遭小黃運將性侵！痛醒驚覺全身赤裸

夜店PO賞所長酒「絕無不法！」秒打臉

夫妻外埔翻車「飛越7公尺高堤防」　妻腦漿溢出慘死

快訊／傢俱工廠大火！國道1號五股段遭波及

快訊／土城驚傳砍人！前男友持刀怒砍現任

大車追撞！保時捷車頂扛住了10噸鋼樑

高雄2死命案　母全程在家：以為睡著

更多熱門

相關新聞

拿百元鈔買50元檳榔免找　店家驚覺同號假鈔

拿百元鈔買50元檳榔免找　店家驚覺同號假鈔

苗栗縣竹南鎮一間檳榔攤8月25日下午，有客人購買檳榔時行跡可疑，店家仔細一看才發現收到假鈔，這家檳榔攤上個月也曾收到百元假鈔，2張假鈔比對才發現竟然同號，趕緊向派出所報案。

新北酒駕火燒車！駕駛斷片走出草叢

新北酒駕火燒車！駕駛斷片走出草叢

投資失利！慣竊迷信風水連盆栽都偷

投資失利！慣竊迷信風水連盆栽都偷

俄羅斯證實　普里格津已經身亡

俄羅斯證實　普里格津已經身亡

14天前「碳化雙亡」超驚悚　同路段今又傳1女慘死

14天前「碳化雙亡」超驚悚　同路段今又傳1女慘死

關鍵字：

台中刑責恐嚇公然汙辱傷害山道猴影音

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

7歲童溫泉會館玩拉環　手肘斷成S型

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

高雄2死命案！弟返家見哥倒地嚇傻

女遭警攔查「被逼口交」　美前警官關12.5年

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

直擊《大學生》籃球女神酒吧約會

女兒車禍亡　媽求償撫養費竟被駁回

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面