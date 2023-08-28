山道猴結局來了！136線國罵還動手...警找上門　2男恐吞3刑責

記者許權毅／台中報導

台中市136線傳出有雙載騎士疑似不滿一名張姓騎士打雙黃燈慢行，先飆罵髒話後，後座乘客還「脫安全帽示威」、動手拍打騎士右手。警方在昨日迅速掌握2人身分，為19歲張男與21歲林男，若遭嗆的張男提出告訴，可依公然侮辱、恐嚇、傷害等罪送辦，另危險駕駛、後座乘客未戴安全帽，警方已製單舉發。

▲經警方調查，2人分別為19歲張男與後座21歲林男。（圖／張姓民眾提供，下同）



一名張姓男騎士指出，26日15時許騎車沿長龍路往下山方向，先是看見有警車在前方，又發現對向有一名阿嬤騎乘機車，腳踏墊擺放的水桶掉落，就快要往騎乘方向滾來，趕緊打雙黃燈放慢，不料後方有一名男騎士，相隔大約還有30公尺遠，卻不滿此舉，大聲嗆聲。

行車紀錄器影片拍下，張男當時車速不快，自述僅約30公里，後方男騎士靠近後，先是一搭一唱地罵：「欸欸欸欸！X！哩衝X小！X你X！」張男見阿嬤自行撿起，便不幫忙，加速離開，不料對方跟上後，後座男突然把安全帽拿下「示威」，靠近時怒嗆：「X你X！」並用沒持安全帽的左手打張男右手，加速離開。疑似對方同行的騎士也跨越雙黃線辱罵髒話。

轄區太平警分局經檢視影片後，立即主動偵辦，確認該名騎士為19歲張男，後座乘客為21歲林男，2人供稱當下不曉得對方在閃避水桶，以為對方急停在路中，雖知道此事，仍要為一時衝動負責。

警方指出，若當事人提出告訴，全案將依公然侮辱、恐嚇、傷害等罪偵辦，另涉危險駕駛、後座乘客未戴安全帽部分，將據事實認定，分別依道交條例第43條1項1款，第31條6項製單舉發。