　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「海葵」趕進度將生成！周三離「蘇拉」最近　專家曝雙颱效應3劇本

▲▼周三海葵颱風將與蘇拉颱風距離1500公里，有藤原(雙颱)效應發生機率。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲周三海葵颱風將與蘇拉颱風距離1500公里，有藤原(雙颱)效應發生機率。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風趕進度即將生成，氣象粉專指出，海葵預計周三(30日)起與蘇拉距離拉近至1500公里，藤原(雙颱)效應有機會發生，海葵尺寸大，拉越近干擾越高，周三、四(30~31日)蘇拉在台灣上空或台灣海峽將有3劇本，包括無藤原效應往中國，或效應弱蘇拉滯留台灣或海峽，若藤原效應強將把蘇拉往南拉到南海北部。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風趕進度！海葵颱風即將形成，目前位於關島西北方，環流廣泛，但還相當散亂，需再幾天整合。海葵在太平洋高壓導引之下，未來幾日大致偏西進行，逐漸拉近跟蘇拉的距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周三(30日)則將邁入關鍵，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周三起太平洋高壓減弱，蘇拉導引氣流又變得不明顯，此時蘇拉跟海葵兩者距離將逐漸拉近至1500公里，藤原（雙颱）效應有機會發生；尤其海葵尺寸大，拉越近干擾的機率越高，再加上台灣特殊的地形，增加後期路徑不確定性。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，周三、周四(30~31日)蘇拉就在台灣上空或台灣海峽，將有3種可能性，第一，無藤原效應，蘇拉將慢速往中國前進；第二，藤原效應弱，蘇拉將在滯留台灣或台灣海峽；第三，藤原效應明顯，蘇拉往南移動至南海北部。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，究竟是何種劇本會發生？目前還難以評估，時時刻刻都在修正，宜花東高屏先做好防颱準備，且戰且走。

ET快訊
顏志琳泰國旅遊「遇一大困擾」！　一PO照笑翻網友
快訊／小客車翻覆！　女乘客頭骨破裂死亡
高雄超狂廣告牌樓「擋紅綠燈」　網氣炸狂酸...今天拆了
「魟魚毒刺插背上」恐怖照曝！　她海邊玩水急送醫
Toyz公審「館長燒肉便當」　吃一口秒變臉：噁心感
強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩個碩士孫都不想婚！阿嬤放大招：先結的給500萬

彰化登革熱+1！中年男疑高雄遭感染　累計2例皆有中南部活動史

美食公道伯復出！Toyz公審「館長燒肉便當」吃一口秒變臉：噁心感

強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

搶鹽巴燒到台灣！超市貨架一片空　專家看傻眼

「海葵」趕進度將生成！周三離「蘇拉」最近　專家曝雙颱效應3劇本

林百里到台大演講「一半在睡覺」　學生會長：閉目養神還是有在聽

陳盈潔入獄原因「太普遍又可怕」　律師列10點提醒：金錢界線要有

強颱蘇拉登陸機率60%！被「準海葵」拉住　恐慢行台灣上空2天

開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

虎斑貓秒破解餵食器 暴力加餐塞洞口不走

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

兩個碩士孫都不想婚！阿嬤放大招：先結的給500萬

彰化登革熱+1！中年男疑高雄遭感染　累計2例皆有中南部活動史

美食公道伯復出！Toyz公審「館長燒肉便當」吃一口秒變臉：噁心感

強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

搶鹽巴燒到台灣！超市貨架一片空　專家看傻眼

「海葵」趕進度將生成！周三離「蘇拉」最近　專家曝雙颱效應3劇本

林百里到台大演講「一半在睡覺」　學生會長：閉目養神還是有在聽

陳盈潔入獄原因「太普遍又可怕」　律師列10點提醒：金錢界線要有

強颱蘇拉登陸機率60%！被「準海葵」拉住　恐慢行台灣上空2天

開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

1／10的小孩有「社恐」！專家拋「自測3問題」：6分以上快就醫

台灣網球女單一姊正式換人　楊亞依ITF香港女網賽封后

深耕格鬥不求回報！應曉薇有夢讓選手站上「大巨蛋」

北市知名夜店IG限動嗆「霍所長」臨檢找碴　霍建華胞兄反擊

兩個碩士孫都不想婚！阿嬤放大招：先結的給500萬

雲林挺侯大會千人齊舞國旗　張麗善：侯政策與目標都明確、具體

「感謝教練團給我時間」　伍鐸有信心：會證明給大家看

女遭警攔查「被逼路邊口交」！　美33歲前警官性侵判處12.5年

鼓鼓30分鐘連發演出！　場邊參賽選手1秒變粉絲

快訊／自小客車外埔堤防翻覆　女乘客頭骨破裂不治

生活熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」

行動電源爆炸　網紅喊收益全捐出！還有人掏錢退款

蘇拉恐成強颱貫穿南台！各預估路徑曝

旗津驚現不明油汙！遊客玩水全身黑又黏

開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

更多熱門

相關新聞

強颱蘇拉登陸機率60%！被「準海葵」拉住　恐慢行台灣上空2天

強颱蘇拉登陸機率60%！被「準海葵」拉住　恐慢行台灣上空2天

蘇拉颱風準備慢速轉彎，預計周二強度爆發達2次顛峰後往台灣直撲，氣象粉專表示，蘇拉登陸台灣機率超過60%，可能穿越台灣或從恆春沿海通過，周三到周五影響最劇，因太平洋高壓減弱，蘇拉可能逐漸被後頭趕上的海葵颱風拉住，移動速度減慢，預估蘇拉將台灣或海峽上空慢行2天。

開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

漁船遭大浪打翻　饒慶鈴發放社會救助金1萬元

漁船遭大浪打翻　饒慶鈴發放社會救助金1萬元

雨彈升級！豪雨猛炸3地　16縣市豪大雨特報　

雨彈升級！豪雨猛炸3地　16縣市豪大雨特報　

嘉義縣籲請農漁民做好防颱減少損失

嘉義縣籲請農漁民做好防颱減少損失

關鍵字：

蘇拉颱風氣象颱風台灣颱風論壇｜天氣特急海葵藤原效應雙颱效應

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

《營業中》吳宗憲真的來了！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面