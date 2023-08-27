「海葵」趕進度將生成！周三離「蘇拉」最近　專家曝雙颱效應3劇本

▲周三海葵颱風將與蘇拉颱風距離1500公里，有藤原(雙颱)效應發生機率。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風趕進度即將生成，氣象粉專指出，海葵預計周三(30日)起與蘇拉距離拉近至1500公里，藤原(雙颱)效應有機會發生，海葵尺寸大，拉越近干擾越高，周三、四(30~31日)蘇拉在台灣上空或台灣海峽將有3劇本，包括無藤原效應往中國，或效應弱蘇拉滯留台灣或海峽，若藤原效應強將把蘇拉往南拉到南海北部。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風趕進度！海葵颱風即將形成，目前位於關島西北方，環流廣泛，但還相當散亂，需再幾天整合。海葵在太平洋高壓導引之下，未來幾日大致偏西進行，逐漸拉近跟蘇拉的距離。

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周三(30日)則將邁入關鍵，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周三起太平洋高壓減弱，蘇拉導引氣流又變得不明顯，此時蘇拉跟海葵兩者距離將逐漸拉近至1500公里，藤原（雙颱）效應有機會發生；尤其海葵尺寸大，拉越近干擾的機率越高，再加上台灣特殊的地形，增加後期路徑不確定性。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，周三、周四(30~31日)蘇拉就在台灣上空或台灣海峽，將有3種可能性，第一，無藤原效應，蘇拉將慢速往中國前進；第二，藤原效應弱，蘇拉將在滯留台灣或台灣海峽；第三，藤原效應明顯，蘇拉往南移動至南海北部。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，究竟是何種劇本會發生？目前還難以評估，時時刻刻都在修正，宜花東高屏先做好防颱準備，且戰且走。