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開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

▲▼颱風及天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲海面上出現3熱帶系統，最新路徑出爐。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風北轉倒數，最快明晚到周二(28~29日)清晨發布海警、周二下半天發陸警，朝台灣南端登陸機率高，周三、周四(30~31日)影響最劇。針對這2天及哪些地方可能有颱風假，氣象局表示，蘇拉這2天通過台灣南端，東南部和南部有機會，但路徑仍有不確定，警報發布後將提供風雨預報由地方政府決定。

氣象局預報員林定宜表示，目前西太平洋熱帶擾動相當多，除今年第9號颱風蘇拉、10號颱風丹瑞，還有熱帶性低氣壓，目前熱帶性低氣壓正在整合當中，最近1到2天內可能整合成颱風，會變成第11號海葵颱風，未來要看它發展強度和半徑，是否會與蘇拉颱風產生交互作用，這部分還要觀察。

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三個熱帶系統最新路徑也出爐，林定宜說明，蘇拉颱風今天(27日)下午2點颱風中心位鵝鑾鼻南南東方670公里海面上，今天以逆時針旋轉路徑來走，朝偏南偏東方向，今晚到明天(28日)有逐漸向北走分量，未來會往北走到菲律賓東北方海面時，轉向往西北行進。

林定宜提醒，蘇拉颱風對台灣東南部海域和巴士海峽可能構成威脅，周三和周四(30~31日)是最靠近台灣的時候，東南部海域和巴士海峽首當其衝，從預測路徑來看，蘇拉颱風有機會通過台灣南端，未來颱風路徑仍有不確定性，值得繼續追蹤觀察，但周三、周四蘇拉颱風靠近東半部時會有大雨等級以上雨勢。

至於丹瑞颱風距離台灣相當遙遠，距離有2500多公里，偏日本東方海面行進，對台灣沒有直接影響。

今上午8點形成的熱帶性低氣壓目前距離鵝鑾鼻東南東方2500多公里海面，未來路徑不確定性相當大，林定宜表示，蘇拉颱風跟熱帶性低氣壓在一個大低壓區，未來熱帶性低氣壓形成海葵颱風強度和大小，將決定這兩個颱風彼此間交互作用，未來要密切注意。

▲▼颱風及天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢，周三、周四東部和南部將出現驚人雨勢。（圖／氣象局）

未來一周降雨部分，明天、後天大致主要以午後山區降雨機率高，明天苗栗以南、近山區平地也可能有降雨，明天開始東半部也會有零星降雨，主要是受偏東風影響。

林定宜表示，周二(29日)颱風靠近，東部下雨機會更高，其他地區以西部午後雷陣雨為主；周三、周四(30~31日)雨勢最大地區在東半部，如果颱風進來台灣南端，對南部也會帶來較大雨勢，周五(9月1日)、周六(2日)颱風離去，外圍環流仍有水氣，西部和東部有不定時短暫陣雨。

針對周三和周四對台灣影響最劇，該2天是否有颱風假以及機率較高的地區，林定宜表示，周三、周四颱風逐漸通過台灣南端，路徑上來說，可能會偏北或偏南都有可能，氣象局發布警報期間，會適時提供風雨預報給各縣市政府，各縣市政府會依照風雨預報做出放假決定。媒體再追問哪些地區機率高，林定宜指出，台灣東南部和南部這一帶風雨影響較大，但仍有不確定性。

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