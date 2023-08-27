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強颱蘇拉登陸機率60%！被「準海葵」拉住　恐慢行台灣上空2天

▲▼太平洋高壓減弱，蘇拉可能逐漸被後頭趕上的海葵颱風拉住，移動速度減慢，在台灣或海峽上空慢行2天。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲太平洋高壓減弱，蘇拉可能被後頭趕上的海葵颱風拉住，移動速度減慢，在台灣或海峽上空慢行2天。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風準備慢速轉彎，預計周二強度爆發達2次顛峰後往台灣直撲，氣象粉專表示，蘇拉登陸台灣機率超過60%，可能穿越台灣或從恆春沿海通過，周三到周五影響最劇，因太平洋高壓減弱，蘇拉可能逐漸被後頭趕上的海葵颱風拉住，移動速度減慢，預估蘇拉將台灣或海峽上空慢行2天。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風今已成為強烈颱風，達第１次巔峰，目前位於菲律賓呂宋島近海，過去6小時慢速往南移動中，準備開始慢速轉彎。由於蘇拉相當靠近呂宋島陸地，加上附近洋面海水熱焓量稍低，未來24小時將略為減弱或維持，進入重新整理階段。周二(29日)順利整合完畢後，同時重新回到海水熱焓量高的海域，整體發展環境良好，強度再度增強，達成第2次巔峰，可達強烈颱風中段班。

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至於蘇拉颱風路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，周一(28日)到周三(30日)，日本南方太平洋高壓脊建立、西伸增強，重新蘇拉導引，轉向西北，加速往台灣靠近。高壓增強速度將決定西折的幅度，以及是否登陸台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周三(30日)晚間到周五(9月1日)，蘇拉颱風穿越台灣或從恆春沿海通過，進入台灣海峽南部。由於導引的太平洋高壓減弱，且逐漸被後頭趕上的海葵拉住，蘇拉移動速度減慢，預估會在台灣或台灣海峽上空慢行2天。周六(2日)後續路徑變數大，情勢複雜仍待觀察，如果跟海葵互動明顯，將往南移動至南海北部；如果海葵影響小，將會直接進入中國福建。通過台灣之後的狀況目前尚難評估，須等蘇拉更靠近。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依據最新模式資料，蘇拉侵襲登陸台灣機率超過60%，從台灣南端通過約35%。由於路徑仍有調整空間，最快周一(28日)、周二(29日)會初步明朗。

由於蘇拉颱風侵襲機率高，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，周三到周五將對天氣勢必造成影響，因為台灣地形特殊，且颱風環流尺度較小，不同路徑西部地區風雨差異會很大，差一點就會差很多，因此等颱風更靠近時再來判斷較為適宜。不過宜、花、東、高、屏屬於前線，受颱風第一擊的機率高，請於近日先行做好防颱措施。

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