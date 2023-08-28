蘇拉「穿過變路過」！太平洋高壓神救援　專家：天佑台灣

▲蘇拉路徑南修。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，太平洋高壓適時神救援，蘇拉「穿過」變「路過」！這又再一次驗證天佑台灣！選擇這條傷害最小的路徑，但對局部地區風、雨、浪的影響，仍將都會是很大的，千萬不可輕忽。

「林老師氣象站」臉書指出，蘇拉颱風來勢洶洶，將以強烈颱風之姿逐步逼近台灣，尤其是周三晚至周四是最靠近台灣的時段，預期所伴隨的強風驟雨也將會是最為明顯。

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▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



林老師氣象站說，不管蘇拉中心有沒有登陸台灣，對局部地區風、雨、浪的影響，仍將都會是很大的，海上及陸上颱風警報也還是照時都會發布！千萬不可因此而大意輕忽！

林老師氣象站提到，這又再一次驗證天佑台灣！選擇這條傷害最小的路徑！4年多來，沒有颱風中心直接登陸台灣的紀錄，繼續保持。文中引用美軍聯合颱風警報中心（JTWC）的最新預報圖，並提到「太平洋高壓適時神救援」。

中央氣象局預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，蘇拉目前稍減弱為中颱，但北轉過程中可能再增強成強颱，今晚到周二清晨可能發海上警報，周二下午到晚上也可能發陸上警報，颱風周三、周四最靠近；而颱風路徑有往南修一點點，但也不排除登陸，仍要再觀察。