颱風假關鍵！蘇拉估明發陸警　可能警戒區曝

▲蘇拉颱風來勢洶洶。（圖／翻攝digital-typhoon）



記者陳俊宏／台北報導

陸上警戒區是放颱風假的關鍵！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，蘇拉颱風周二會開始加速往西北移動，周二下午有機會先發布台東、屏東的陸上颱風警報，之後警報範圍將陸續擴展到花蓮、雲林以南各縣市，周三、周四仍是影響最大的兩天。

吳聖宇在臉書說，蘇拉颱風的預報路徑不斷在變化，最主要原因還是因它位在整個大範圍的季風低壓中，東邊還有其他的熱帶低壓在發展，整個大低壓環流持續牽制，並主導蘇拉颱風的運動，因此這個颱風的動態變化相當複雜，並不好預測。

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吳聖宇指出，不過，依照今天清晨最新的資料來看，大趨勢已經比較明顯一點，預估今天蘇拉颱風將在呂宋島東方海面逐漸轉北移動，周二碰到低壓帶北側的副熱帶高壓後，會開始加速往西北移動，預估周三深夜到周四凌晨之間，颱風中心可能通過恆春以南海面，周四白天會進入台灣海峽南部，晚間之後逐漸向西遠離，周五趨向廣東汕頭一帶沿海。

▼蘇拉最新路徑預測。（點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇提到，按照這個預報路徑，最快今日深夜就有機會發布台灣東南部海域、巴士海峽的海上颱風警報；周二下午有機會先發布台東、屏東的陸上颱風警報，之後陸上警報範圍將陸續擴展到花蓮、雲林以南各縣市，雲林以北到大台北、宜蘭一帶預估不在暴風圈影響範圍內；陸上颱風警報有機會在周四深夜解除，海上颱風警報則有可能要到周五下午或晚間才有機會解除。

吳聖宇分析，如果順利依照這樣的路徑，周二晚間颱風的外圍環流才會逐漸為東半部地區帶來降雨；周三、周四仍是颱風影響最大的兩天，由於這個颱風環流小，風雨集中在颱風中心附近，台東、恆春半島距離中心最接近，算是受當其衝的區域，風雨也最為明顯。

吳聖宇表示，其次是花蓮還有高屏地區，也會有比較大的風雨；再來就是宜蘭到大台北、桃園一帶，受到颱風外圍環流配合地形作用，也會有一陣一陣的降雨配合較強的偏東陣風出現；至於新竹以南到台南以北地區，則預估會受到中央山脈地形屏障，風雨相對較弱，甚至有可能不會有太明顯的感受。

吳聖宇指出，整體風雨減小預估要等到周五颱風遠離，周末則將會恢復夏季型午後雷雨的天氣，由於台灣仍位於低壓帶內，出現局部大雷雨的可能性還是比較高，加上颱風剛過，計畫出遊仍要特別注意安全。