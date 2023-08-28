快訊／三颱共舞！第11號颱風「海葵」生成　最新路徑預測出爐

▲由左至右分別是颱風蘇拉、海葵、丹瑞。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

根據日本氣象廳官網資料顯示，位於台灣附近海面的熱帶性低氣壓TD12已於今日增強為今年第十一號颱風「海葵」，未來將往北向日本南方海面靠近，有機會與中颱「蘇拉」產生雙颱效應，另目前海上共有三個颱風，包括九號颱風蘇拉、十號颱風丹瑞、十一號颱風海葵，其中蘇拉颱風將為台灣帶來降雨。

氣象局預報員陳姵安指出，今天各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後南部、大台北和各地山區有局部短暫雷陣雨，其中山區易有局部大雨；周二維持相同天氣型態，但東半部降雨會稍明顯，午後各地有局部短暫雷陣雨。

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陳姵安說，周三、周四蘇拉颱風或其外圍環流影響，東半部、南部有局部大雨或豪雨，周三東半部、恆春半島有陣雨，北部及南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周四至周六各地有短暫陣雨；周日西半部有局部短暫陣雨，東半部多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

陳姵安表示，蘇拉目前往北北東行進，白天可能開始轉北移動，目前稍減弱為中颱，但北轉過程中可能再增強成強颱，今晚到周二清晨可能發海警，周二下午到晚上也可能發陸警，颱風周三、周四最靠近；而颱風路徑有往南修一點點，但也不排除登陸，仍要再觀察。