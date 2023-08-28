　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／三颱共舞！第11號颱風「海葵」生成　最新路徑預測出爐

▲由左至右分別是颱風蘇拉、海葵、丹瑞。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲由左至右分別是颱風蘇拉、海葵、丹瑞。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

根據日本氣象廳官網資料顯示，位於台灣附近海面的熱帶性低氣壓TD12已於今日增強為今年第十一號颱風「海葵」，未來將往北向日本南方海面靠近，有機會與中颱「蘇拉」產生雙颱效應，另目前海上共有三個颱風，包括九號颱風蘇拉、十號颱風丹瑞、十一號颱風海葵，其中蘇拉颱風將為台灣帶來降雨。

氣象局預報員陳姵安指出，今天各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後南部、大台北和各地山區有局部短暫雷陣雨，其中山區易有局部大雨；周二維持相同天氣型態，但東半部降雨會稍明顯，午後各地有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳姵安說，周三、周四蘇拉颱風或其外圍環流影響，東半部、南部有局部大雨或豪雨，周三東半部、恆春半島有陣雨，北部及南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周四至周六各地有短暫陣雨；周日西半部有局部短暫陣雨，東半部多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

陳姵安表示，蘇拉目前往北北東行進，白天可能開始轉北移動，目前稍減弱為中颱，但北轉過程中可能再增強成強颱，今晚到周二清晨可能發海警，周二下午到晚上也可能發陸警，颱風周三、周四最靠近；而颱風路徑有往南修一點點，但也不排除登陸，仍要再觀察。

ET快訊
快訊／郭台銘正式宣布參選2024！
郭台銘宣布參選！公布發言人黃士修
LIVE／宣布獨立參選2024　郭台銘最新說明
快訊／土城當街砍人！前女友另結新歡　21歲男怒砍現任
快訊／陳建仁遺憾：楊志良鼓勵家暴　「不能容忍」
新北夫妻到台中玩！飛越堤防　妻腦漿溢出慘死
蘇拉「午後變強颱」！　最早20:30發海警
快訊／三颱共舞！颱風「海葵」生成　最新路徑出爐
快訊／涉貪7566萬！前瞻高官喝花酒包養24歲小三
快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定
蘇拉雖小但強「靠近會非常搖滾」　路徑南修估周四最近

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵中秋連假「加開116班車」8／31起賣票！實名制列車9／1開賣

蘇拉「午後變強颱」最早20:30發海警！9／1可能有雙颱效應

快訊／三颱共舞！第11號颱風「海葵」生成　最新路徑預測出爐

蘇拉雖小但強「靠近颱風會非常搖滾」　路徑南修估周四最近

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

和山道猴子月薪一樣養10台重機！他曝1點差異　20歲妹跑山先問神

颱風假關鍵！蘇拉估明發陸警　可能警戒區曝

蘇拉「穿過變路過」！太平洋高壓神救援　專家：天佑台灣

蘇拉南修！最新各國都估「不登陸」　暴風圈最劇時間曝

蘇拉將再變強颱！最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

醉男拒繫安全帶辱罵後下車　跨性別駕駛：真沒必要這樣

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

台鐵中秋連假「加開116班車」8／31起賣票！實名制列車9／1開賣

蘇拉「午後變強颱」最早20:30發海警！9／1可能有雙颱效應

快訊／三颱共舞！第11號颱風「海葵」生成　最新路徑預測出爐

蘇拉雖小但強「靠近颱風會非常搖滾」　路徑南修估周四最近

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

和山道猴子月薪一樣養10台重機！他曝1點差異　20歲妹跑山先問神

颱風假關鍵！蘇拉估明發陸警　可能警戒區曝

蘇拉「穿過變路過」！太平洋高壓神救援　專家：天佑台灣

蘇拉南修！最新各國都估「不登陸」　暴風圈最劇時間曝

蘇拉將再變強颱！最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

快訊／國3南下「小客車疑撞緩撞車」！　車殼碎片噴滿地

快訊／郭台銘正式宣布參選　「決定以總統參選人身分投入2024」

花蓮地檢署與更保花蓮分會：找回迷失自己，創造跳「藥」生命

昔最大軍火販軍師病故！台南聞人「沈巡官」　因癌離世享壽77歲

佳娜祖雄過海關遭歧視！「為什麼嫁亞洲人？」對話曝光：不會再回來

北京日僑學校「架路障」畫面曝！　日本建議：赴中旅遊別講日語

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

V、朴寶劍在CELINE店內神級同框絕對該當桌布　Stray Kids Felix加入LV大使

日本核廢水入海惹議　陳建仁：一定嚴格監控輻射含量

別再回來了！高檢署提再犯防止推進計畫　透過更保加強出監銜接

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

生活熱門新聞

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

三媽臭臭鍋用餐時間沒啥人！顧客曝不選原因

強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

大東夜市分裂！3分之2面積變「大東東夜市」

颱風假關鍵！蘇拉估明發陸警　可能警戒區曝

台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」

開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

核廢水會吃輻射魚？專家：台灣測不到

更多熱門

相關新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

天氣風險公司總經理彭啟明表示，很多朋友說怎麼有一個「俗辣」颱風？其實蘇拉一點都不俗辣，外圍環流的閃電對流非常旺盛。他認為，依照最新預估路徑，大概雲林以南縣市有點機會放颱風假，至於北部機會很低；不過，縱使沒被暴風圈掃到，但風雨很強，可能也是會停止上班上課。

颱風假關鍵！蘇拉估明發陸警　可能警戒區曝

颱風假關鍵！蘇拉估明發陸警　可能警戒區曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

關鍵字：

颱風下雨氣象

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

7歲童溫泉會館玩拉環　手肘斷成S型

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

高雄2死命案！弟返家見哥倒地嚇傻

女遭警攔查「被逼口交」　美前警官關12.5年

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

直擊《大學生》籃球女神酒吧約會

女兒車禍亡　媽求償撫養費竟被駁回

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面