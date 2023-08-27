暑假結束前再玩一波！超人力霸王首度跨海來金　親子同樂超吸睛

▲超人力霸王首度日本跨海來金。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門暑期最有趣的「2023金門親子嘉年華主題日」在8月26日至8月27日熱鬧登場，暑假結束前最後一場的親子活動盛事，邀請日本來的「超人力霸王Ultraman BLAZAR」、「MOMO家族哥哥姊姊」來到現場，活動精彩豐富，現場吸引許多大朋友小朋友同樂。

副縣長李文良說明，配合推動「金門亮點計畫」，以「2023金門親子嘉年華主題日」這個活動作為預告，在金東地區我們未來規劃建造一座大型親子共融公園，以「中正公園」到「昇恆昌金湖廣場」為核心，串聯起周邊景點，從榕園、八二三戰史館、太湖水憩、光華園酒窖，一直到白龍潭出海口，形成一個具有整體性的觀光休閒遊憩區。同時重視保護林木環境以及無障礙設施的規劃，衷心希望能夠回饋於民，建構一個與民便利的友善環境，更期待這裡將來可以成為金東半島的新地標。

觀光處李銘培處長說明，縣府在暑假期間透過相關單位及業者的支持下，促進不少親子觀光人潮，在暑假的最後一個週末，帶來活動的高潮，有「超人力霸王Ultraman BLAZAR」、小朋友最喜愛的「MOMO家族哥哥姊姊」帶來活力十足的帶動唱跳、進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》，馬戲表演和台下的小朋友進行互動；以及顛覆傳統想像，最爆笑的創意掌中劇「台中木偶劇團」，挑戰全國語發音，讓小朋友也能輕鬆沉浸劇情；還有「小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場&夢幻泡泡體驗派對」，特別撰寫專屬金門的全新劇本，融入小朋友最愛的卡通角色，在主題日和大家見面；除了這些精采的表演團隊之外，在地著名的「金門棠風舞蹈團」也會帶來驚艷的表演一起參與這場夏季盛典。

活動現場設置了多座親子遊樂設施，有小朋友最喜歡的冰雪號海盜船、小小兵攀岩，將整座太湖中正公園打造成一座遊樂園，周邊也有金門特色美食文創市集及各式體驗活動，可以品嚐金門最道地的特色小吃，更可以體驗親子騎馬及攀樹等各式親子遊程活動，邀請各位大朋友小朋友一同來度過一場難忘的假期！

▼優尼客當代馬戲團上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》。