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網紅行動電源爆炸起火！「傷者正面照」曝光　廠商跨海赴金門慰問

記者林名揚、莊智勝／金門報導

由墨子科技推出的行動電源「萬能充Pro多功能行動電源」日前傳出爆炸起火意外，引起用戶廣泛關注。初步了解，金門金城地區一名李姓民眾去年購買由網紅推薦的該款行動電源，但18日清晨時正在充電的行動電源卻突然爆炸起火，而他在移除過程中手腳也遭燙傷。墨子科技23日派員赴金門慰問，並將該行動電源帶回，將由第三方機構進行檢驗，找出爆炸問題。

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

▲網紅行動電源爆炸起火，導致李姓民眾手腳受傷。（圖／記者林名揚翻攝）

李姓民眾表示，這款「萬能充Pro行動電源」是他在去年12月14日花了千餘元購買，使用至今還不滿一年，他在本月18日早上七、八點左右醒來時，這顆行動電源已經在爆炸燃燒，由於爆炸時仍插在插座上擔心釀更大災害，便盡快從插座上移除並放置到地板，過程中不慎液體濺到而受傷。李姓民眾指出，事件發生後已造成心理陰影，因擔心再度發生意外，現在若是要為手機或是行動電源充電時，一定會有人在旁，連睡覺時都不敢再為任何機器充電。

墨子科技23日派員跨海赴金門慰問，關心傷者的傷勢，除了致贈水果禮盒，廠商也表示，後續會將爆炸的電源送往第三方進行鑑定，以釐清真正的肇事原因。

▼行動電源充電時突然爆炸起火，燒得面目全非。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

▼墨子科技聲明稿。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

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