金門國民法官案！賓士男酒駕撞死人還逃逸　判刑9年史上第二重！

▲金門金門首宗國民法官法案件為死亡車禍，今判決出爐。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門首次由國民法官參與審理的案件於今(24)日判決出爐！張姓男子酒駕開賓士超速撞死騎機車的陳姓老翁，肇事後一度逃逸，被友人載回現場投案，警方測得張男酒測值為0.7mg/L。本案由金門地院合議庭3位法官、6位國民法官及2位備位國民法官，全體共同參與審判，依張男犯不能安全駕駛動力交通工具致人死亡罪、肇事致人死亡逃逸罪，合併處9年徒刑。

酒駕致死的刑責是三年以上、十年以下，相較於台北地院首件國民法官參審個案，先前依酒駕致死罪，6位素人國民法官與3位職業法官評議後，將酒駕男李佳修判刑7年2月，金門地院今天的判決，可說重了許多，僅次於高雄黃子洋酒駕撞一家四口，造成一死三傷，被判刑9年10月定讞。

判決指出，張男於今年1月11日晚間11時後分別於兩處飲用酒類，到了隔日凌晨4時許，又駕駛白色賓士自用小客車上路，在行經金門縣金寧鄉環島西路2段路段時，不顧該路段速限60公里，竟以時速約93公里之車速，撞擊前方陳姓機車騎士車尾，導致陳姓老翁連車倒地，機車往右滑行約56公尺，人則噴飛倒臥在約65公尺處，造成老翁頭皮大面積擦傷、頸椎和肋骨骨折、胸椎斷裂等傷害，送醫急救後不治身亡。

酒駕的張男明知釀禍，卻未下車查看，擅自駕車逃離肇事現場。而後被朋友發現，開車將他載回肇事現場。警詢時張男不僅不認罪，否認當時是他開車，還將責任推給也在車禍現場的女友。警方經酒測測得他吐氣所含酒精濃度達每公升0.70毫克，沿線調閱監視器蒐證，將張男依犯酒駕致死、肇事致人死亡逃逸罪起訴。

金門地院依國民法官法規定的國民參與審判程序，由金門地院合議庭3位法官、6位國民法官及2位備位國民法官，全體共同參與審判此案，並在23日下午起至24日上午進行評議程序，審酌張男坦承全部犯行、酒後駕車之酒精濃度、違反道路交通安全規則之情節，事故後逃逸之犯罪情節，犯罪後尚未與被害人家屬達成和解等情，於今(24)日上午宣判，張男犯不能安全駕駛動力交通工具致人死亡罪，處8年徒刑。又犯肇事致人死亡逃逸罪，2年徒刑。合併處9年徒刑。