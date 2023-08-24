　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門國民法官案！賓士男酒駕撞死人還逃逸　判刑9年史上第二重！

▲▼金門地檢首宗國民法官法案件 金門酒駕男被提起公訴。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門金門首宗國民法官法案件為死亡車禍，今判決出爐。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門首次由國民法官參與審理的案件於今(24)日判決出爐！張姓男子酒駕開賓士超速撞死騎機車的陳姓老翁，肇事後一度逃逸，被友人載回現場投案，警方測得張男酒測值為0.7mg/L。本案由金門地院合議庭3位法官、6位國民法官及2位備位國民法官，全體共同參與審判，依張男犯不能安全駕駛動力交通工具致人死亡罪、肇事致人死亡逃逸罪，合併處9年徒刑。

酒駕致死的刑責是三年以上、十年以下，相較於台北地院首件國民法官參審個案，先前依酒駕致死罪，6位素人國民法官與3位職業法官評議後，將酒駕男李佳修判刑7年2月，金門地院今天的判決，可說重了許多，僅次於高雄黃子洋酒駕撞一家四口，造成一死三傷，被判刑9年10月定讞。

判決指出，張男於今年1月11日晚間11時後分別於兩處飲用酒類，到了隔日凌晨4時許，又駕駛白色賓士自用小客車上路，在行經金門縣金寧鄉環島西路2段路段時，不顧該路段速限60公里，竟以時速約93公里之車速，撞擊前方陳姓機車騎士車尾，導致陳姓老翁連車倒地，機車往右滑行約56公尺，人則噴飛倒臥在約65公尺處，造成老翁頭皮大面積擦傷、頸椎和肋骨骨折、胸椎斷裂等傷害，送醫急救後不治身亡。

酒駕的張男明知釀禍，卻未下車查看，擅自駕車逃離肇事現場。而後被朋友發現，開車將他載回肇事現場。警詢時張男不僅不認罪，否認當時是他開車，還將責任推給也在車禍現場的女友。警方經酒測測得他吐氣所含酒精濃度達每公升0.70毫克，沿線調閱監視器蒐證，將張男依犯酒駕致死、肇事致人死亡逃逸罪起訴。

金門地院依國民法官法規定的國民參與審判程序，由金門地院合議庭3位法官、6位國民法官及2位備位國民法官，全體共同參與審判此案，並在23日下午起至24日上午進行評議程序，審酌張男坦承全部犯行、酒後駕車之酒精濃度、違反道路交通安全規則之情節，事故後逃逸之犯罪情節，犯罪後尚未與被害人家屬達成和解等情，於今(24)日上午宣判，張男犯不能安全駕駛動力交通工具致人死亡罪，處8年徒刑。又犯肇事致人死亡逃逸罪，2年徒刑。合併處9年徒刑。

▲▼金門地檢首宗國民法官法案件 金門酒駕男被提起公訴。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
蔡詩芸爆婚變王陽明首露面！　IG簡介「保留1單字」洩婚姻狀態
為7萬打死人！19歲男遭「凌虐4小時」慘死
館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」　畫面曝
快訊／遊戲橘子再吞敗！「維持200萬罰鍰」　法院給2理由
快訊／爆出軌女星「有私生子」　梁朝偉首回應！
快訊／台北客運載24乘客撞分隔島！　4人送醫
國民法官審判！　賓士男酒駕撞死人「遭判史上第二重」
網瘋傳「私密不雅片外流」！　奎丁回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

21歲奧迪妹酒駕撞死人「IG譙髒話」　黃偉哲怒：家屬傷口上灑鹽

妙齡醉女車上狂吐還控運將性騷　他「鏡頭朝天」反逆轉曝真相

快訊／台北客運載24乘客突撞分隔島　4人受傷送醫「1人手骨折」

宜蘭龍德造船廠氣體爆燃！船艙3人施工遭燒傷　疑抽風機引火花

為7萬打死人！新北19歲男遭「凌虐4小時」慘死　3人到案多人在逃

金門國民法官案！賓士男酒駕撞死人還逃逸　判刑9年史上第二重！

快訊／高虹安涉貪完成分案　中籤合議庭曾判新店隨機殺人犯死刑

桃園女誤信高報酬投資被騙159萬　警約加碼面交300萬緝獲車手

追撞3車釀1死！北市這路段1小時抓4酒駕　都是這種狀況上路

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

香港人實測高雄過馬路！　主動禮讓、有視線死角？

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

21歲奧迪妹酒駕撞死人「IG譙髒話」　黃偉哲怒：家屬傷口上灑鹽

妙齡醉女車上狂吐還控運將性騷　他「鏡頭朝天」反逆轉曝真相

快訊／台北客運載24乘客突撞分隔島　4人受傷送醫「1人手骨折」

宜蘭龍德造船廠氣體爆燃！船艙3人施工遭燒傷　疑抽風機引火花

為7萬打死人！新北19歲男遭「凌虐4小時」慘死　3人到案多人在逃

金門國民法官案！賓士男酒駕撞死人還逃逸　判刑9年史上第二重！

快訊／高虹安涉貪完成分案　中籤合議庭曾判新店隨機殺人犯死刑

桃園女誤信高報酬投資被騙159萬　警約加碼面交300萬緝獲車手

追撞3車釀1死！北市這路段1小時抓4酒駕　都是這種狀況上路

明華園大戲《超炫白蛇傳》打頭陣　嘉義縣「仲夏表演藝術節」8／26重磅登場

體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

陸客團限額「疫情前4成」　兩岸觀光露曙光？學者：看中國如何接球

《歲時之秋》壓軸！　國際級頂級舞蹈團隊加入井仔腳鹽田藝術節

案名學問大　南部建商超狂系列作排到100期

【廣編】海尼根150週年跨界MONOPOLY　信義區城市遊樂場快閃直擊

普里格津飛機可能遭「俄羅斯特工」擊落！　民眾聽見巨大爆炸聲

蔡詩芸爆婚變王陽明後首露面！　IG簡介「保留1單字」洩婚姻狀態

陸多地微信群瘋傳「囤鹽」貨架掃空　超市人員：無須過度恐慌

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

即／淡水19歲男被活活打死　警逮2嫌

21歲奧迪女酒駕撞死婦人　起底在舞廳上班

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

網紅行動電源爆炸起火！傷者正面照曝光

男同學變帥哥！八大妹狂撩「做2年可以娶我嗎」

即／21歲奧迪熱褲妹酒駕撞死行人！10萬交保

更多熱門

相關新聞

油漆工騎機車未停讓　模具工遭撞噴飛送醫

油漆工騎機車未停讓　模具工遭撞噴飛送醫

新北市新莊區一名油漆工騎機車上班途中，未禮讓主幹道，造成一名騎機車的模具工人刹車不及，雙方發生碰撞，模具工傷重送往部立台北醫院，目前還在加護病房觀察中，警方調查，油漆工依道路交通管理處罰條例第45條第1-18項開罰600元至1800元，詳細肇責待警方釐清。

趙建銘開法拉利擦撞Gogoro　撞擊車損畫面曝

趙建銘開法拉利擦撞Gogoro　撞擊車損畫面曝

29歲男開朋友BMW火燒車慘死　父奔殯儀館悲痛認屍

29歲男開朋友BMW火燒車慘死　父奔殯儀館悲痛認屍

西濱5車連環撞「貨車解體變敞篷」至少3人傷

西濱5車連環撞「貨車解體變敞篷」至少3人傷

洪允典稱國民黨四分五裂　陳玉珍：他善意反映泛藍對整合的焦慮

洪允典稱國民黨四分五裂　陳玉珍：他善意反映泛藍對整合的焦慮

關鍵字：

金門車禍

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面